Scopri i quattro strumenti che cercano di facilitare l’assunzione a distanza sia per le aziende che per i dipendenti

subordinare, Una piattaforma di appalto globale la cui missione principale è fornire opportunità di lavoro nelle migliori aziende del mondo indipendentemente dalla posizione del talento. Questa attività richiede la semplificazione di tutti gli aspetti del team building globale, rimuovendo qualsiasi barriera all’ingresso: Dai contratti locali e controlli precedenti, alla distribuzione delle apparecchiature.

Questi sono i nuovi strumenti di Deel che cercano di facilitare le assunzioni a distanza sia per le aziende che per i lavoratori.

Controllo dei precedenti

Secondo un rapporto dell’Istituto di ricerca sulle risorse umane, Il 93% delle aziende in tutto il mondo effettua controlli in background come parte del processo di assunzione, Con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei dipendenti e dei clienti e di migliorare la qualità dei contratti e il rispetto delle normative.

Questa verifica può essere una vera sfida per i dipartimenti HR aziendali, poiché questi processi si basano su piattaforme di reclutamento e selezione, oltre a processi manuali che richiedono giorni o addirittura settimane.

A tal fine, Deel sta lanciando i controlli in background, uno strumento all’interno della sua piattaforma di appalto globale che combina Controllo in background sul processo di onboarding per potenziali dipendenti. In questo modo si velocizzano i tempi di assunzione e le aziende possono ottimizzare i propri processi di assunzione in modo semplice e veloce.

In molte occasioni, i team delle risorse umane aziendali dispongono di piattaforme tecnologiche per gestire i dipendenti che non sono in grado di sincronizzare e automatizzare i dati preesistenti con i nuovi strumenti.

Per fare ciò, Deel ha lanciato una nuova API (Application Programming Interface) in grado di creare Integrazione dedicata con le piattaforme tecnologiche HR esistenti di ciascuna azienda. L’API di Deel è in grado di automatizzare il flusso di lavoro e sincronizzare i dati tra i due strumenti, fornendo soluzioni contrattuali più flessibili per tutti i suoi utenti.

Assumere traduttori freelance è uno dei modi più veloci, facili e redditizi per le aziende di iniziare a costruire un team internazionale. Tuttavia, le questioni normative globali rimangono un ostacolo significativo all’accesso al mercato globale dei talenti.

Il nuovo prodotto Deel, Deel Shield, garantisce il livello di conformità più sicuro per gli appaltatori, Consentendoti di sbloccare l’approvvigionamento globale senza i rischi di classificazione errata e responsabilità. Al riguardo, Deel si assume la piena responsabilità della classificazione e dell’assegnazione di un dipendente per tuo conto.

Questo strumento consente alle aziende di evitare errori relativi a documentazione, fatturazione e legislazione, fornendo al contempo un’esperienza di lavoro a distanza eccezionale.

In molte occasioni, il lavoro a distanza richiede la fornitura di mezzi e attrezzature ai lavoratori, affinché possano svolgere le proprie mansioni nel modo più efficiente. La gestione del processo interno delle apparecchiature è spesso una brutta esperienza per i lavoratori remoti, a causa di ritardi di processo o errori nella spedizione dei materiali. Per fare ciò, Deel si affida a Hofy, un fornitore di apparecchiature, che elabora le tasse e gestisce la spedizione di apparecchiature in altri paesi, oltre a monitorare le consegne.

Questo nuovo strumento aiuta a ridurre il tempo dedicato al personale, Fornire un’esperienza positiva ai dipendenti, dal momento in cui l’attrezzatura viene selezionata fino alla consegna.

La gamma di prodotti e strumenti offerti da Deel è testimone di una continua innovazione con l’obiettivo di migliorare l’esperienza delle organizzazioni e dei dipendenti; In questo modo, promuovono il lavoro a distanza e attirano talenti da qualsiasi parte del mondo.

