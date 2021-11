Scopri il gioco per dispositivi mobili Disney che combina personaggi fantastici come Topolino e Buzz Lightyear

immagine del file. | Credito: Apple

A dicembre, gli utenti che si abbonano ad Apple Arcade potranno divertirsi con Disney Melee Mania, un gioco MOBA in cui i giocatori dovranno affrontare Giochi multiplayer 3 contro 3 con personaggi iconici Disney e Pixar come Wreck-It Ralph, Elsa, Moana, Buzz Lightyear e altri.

Il gioco è stato sviluppato da Mighty Bear Games e promette di portare il genere a un altro livello, in linea con lo stile di titoli come “League of Legends: Wild Rift” e “Pokémon Unite”, ogni personaggio del catalogo avrà un unico insieme di mosse e abilità aggiunte a quelle Altri personaggi e il lavoro di squadra porteranno il giocatore alla vittoria.

Per vincere, dovrai ottenere il maggior numero di punti sconfiggendo la squadra avversaria in partite di 5 minuti. Con ogni vittoria, gli utenti completeranno una serie di sfide che daranno loro ricompense in-game.

Disney Melee Mania conterrà inizialmente 12 eroi o personaggi giocabili; Tuttavia, il marchio assicura che altri verranno aggiunti regolarmente. “I fan affronteranno gli eroi Disney e Pixar in vero stile arcade in divertenti e selvagge battaglie a squadre senza un quarto per livellare i vincitori”, ha spiegato Simon Davis, CEO di Mighty Bear Games.

Attualmente si sa che il gioco sarà un’esclusiva Apple e quindi potrà essere goduto solo su iPhone, iPad, MAC e Apple TV, e non c’è certezza se questo titolo riporterà in futuro su altre piattaforme come Android o Nintendo Switch.

Cos’è Apple Arcade?

Lanciato nel 2019, Apple Arcade offre un servizio in abbonamento per i videogiochi, dove, previa abbonamento, gli utenti possono accedere a un catalogo di oltre 200 giochi di ogni tipo pensati per trascorrere il tempo con la famiglia o per i più piccoli, per questo motivo questo Il servizio ha anche la possibilità di attivare un contatore Screen time o il parental control.

La cosa interessante di questo servizio è che può essere goduto su quasi tutti i dispositivi del marchio (iPhone, iPad, MAC e Apple TV nel loro ultimo aggiornamento), in questa varietà di dispositivi, i giocatori possono iniziare a giocare su iPhone e continuare su MAC , tutto Questo grazie alla funzione di salvataggio.

Ad un costo approssimativo di $ 5 al mese (questo valore varia in ogni paese), Apple Arcade promette alla community un catalogo di giochi in continua espansione di cui puoi divertirti senza pubblicità o acquisti in-app.

