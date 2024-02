Scopri il risultato dell'estrazione Triplex Super Once May Day di giovedì 22 febbraio 2024

HOggi è un giorno perfetto per essere uno dei fortunati Coupon giornaliero una tantum. da Marca Ti diciamo quali sono le combinazioni vincenti così puoi scoprirle Risultati coupon giornalieri oggi.

Il risultato dell'estrazione quotidiana della cedola ONCE di oggi, giovedì 22 febbraio

Numero indicato:

La pluripremiata serie If You Play La Paga:

Coupon giornaliero ONCE: quanto costa e come posso partecipare

Il prezzo della cedola giornaliera è di € 2,00. Per partecipare all'estrazione dovrai acquistare almeno un buono per questo prodotto in uno qualsiasi dei… Dipartimenti e lotterie ufficiali dello Stato.

Il coupon giornaliero ONCE non viene effettuato quotidianamente

Zucca Coupon giornaliero una tantum Si svolge dal lunedì al giovedì, quindi in molte occasioni si può creare confusione pensando che avvenga tutti i giorni. Ne “La Paga”, nome attribuito alla sua pluripremiata serie, è uno dei premi preferiti dai giocatori dove si può ricevere un “pagamento” di 3.000 euro al mese per 25 anni.

Risultati ONCE Triplex oggi

Primo triplo pareggio (10:00):

(10:00): Il secondo triplo pareggio (12:00.):

(12:00.): Il terzo pareggio è triplo (21:15):

Quando verrà ritirato ONCE Triplex?

IL Le estrazioni ONCE Triplex si svolgono dal lunedì alla domenica Come accennato in precedenza, abbiamo 3 estrazioni nello stesso giorno, Uno alle 10.00 (Puoi acquistare i tuoi numeri fino alle 9:40). Alle 12 in puntoÈ la seconda estrazione e potrai acquistare il tuo numero 20 minuti prima dell'inizio dell'estrazione, cioè fino alle 13:40. Finalmente L'ultimo è alle 21:15.Fino alle 20:45 potremo acquistare il nostro ingresso.

Dove acquistare ONCE Triplex?

IL I numeri ONCE Triplex possono essere acquistati tramite il sito ufficiale di ONCE (juegosonce.es) a qualsiasi Venditore una volta o nei punti approvati.

Risultati della partita dei Super Ones di oggi

Risultato del sorteggio 1 del torneo Super Eleven:



Risultato del secondo sorteggio per la Super League XI:



Risultato del sorteggio 3 del torneo Super Eleven:



Super Once: come giocare

Quindi puoi giocare Super sorteggio una volta Basta rivolgersi alle istituzioni ufficiali ONCE, o anche Super acquisto una tantum Direttamente sul tuo sito web. Dovrai scegliere una serie di numeri prima di effettuare la prima estrazione. A causa dell'orario lavorativo, potresti non essere in grado di acquistare il premio nei fine settimana, quindi prova a richiederlo durante la settimana. Dopo aver scelto solo i numeri con cui vuoi partecipare Dovrai aspettare per vedere i risultati vincenti La capacità di emergere come vincitore di uno qualsiasi dei tre con un biglietto per la giornata.

