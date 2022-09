Scopri la piattaforma che aiuta le aziende di outsourcing a conformarsi alla riforma del lavoro: Centro notizie latinoamericano

Città del Messico – Axeleratum, azienda che fa parte del programma Hub dei fondatori di Microsoft per startuplo rende famoso qualitàla prima piattaforma automatizzata supportata da imprese appaltatrici S Fornitori di servizi professionali (REPSE) nel quadro della riforma del lavoro che regola l’esternalizzazione, in quanto contribuisce a rendere la compliance trasparente in modo ordinato, facile e sicuro, al servizio di tutti i settori di attività.

insieme a qualità Tutti e due imprese appaltatrici Come fornitori di servizi specializzato Sarà in grado di automatizzare i loro processi di conformità possedendo una piattaforma Stoccaggio e gestione sicuri Costruire la fiducia tra le parti nell’adempimento dei propri obblighi finanziari e del datore di lavoro.

piattaforma contare per uno Sistema di verifica e verifica automatizzato in In questo momento Facilita la gestione e la revisione delle informazioni riportate su base mensile, pur mantenendole Tracciamento del movimento Archivia i documenti in un file deposito blockchain Che garantisce la sicurezza del computer e la stabilità delle informazioni. il tuo sistema Notifiche e avvisi Garantisce l’identificazione tempestiva dei rischi evitando l’incorrere in sanzioni e sanzioni in quanto sussiste un obbligo comune e multiplo tra il contraente e l’appaltatore.

qualità È sviluppato sotto la piattaforma cloud pubblica, Microsoft Azureche fornisce non solo la potenza di calcolo e la scalabilità richieste dalle soluzioni SaaS (Software as a Service), ma anche i servizi di piattaforma più innovativi e sicuri che accelerano la creazione di moderne applicazioni.

Axeleratum è una storia di successo del programma Founders Hub for Startups di Microsoft, poiché essendo un’azienda nativa digitale, sono stati in grado di accedere ai vantaggi offerti da questo programma per i progetti di imprenditorialità digitale, come l’accesso fino a $ 150.000,00 in crediti gratuiti per l’uso di Microsoft Azure, fino a un anno di accesso a M365 (Office, Teams, Windows 11, Security), Microsoft Dynamics CRM, Github Enterprise e accesso a una rete globale di routing tecnico e aziendale.

A proposito di Acceleratum

Axeleratum è una società specializzata nello sviluppo di soluzioni di compliance in ambito fiscale, legale e operativo. Utilizza la tecnologia blockchain per organizzare soluzioni aziendali in ambienti in cui la tracciabilità dei processi, la sicurezza delle informazioni e l’immutabilità sono rilevanti. Oltre 250 aziende stanno già utilizzando Kivit per automatizzare la conformità REPSE.

A proposito di Microsoft

Microsoft (Nasdaq “MSFT” microsoft) sta consentendo la trasformazione digitale per l’era del cloud intelligente e del panorama intelligente. La loro missione è dare potere a ogni persona e organizzazione del pianeta in modo che possano ottenere di più.

