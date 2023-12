Scopri la tua forza interiore con “REKA”: lancio su Steam Early Access nel secondo trimestre del 2024

Fireshine Games ed Emberstorm Entertainment sono entusiasti di annunciare il rilascio anticipato di REKA su Steam durante il secondo trimestre del 2024, quindi prepara i tuoi incantesimi!

Londra, Regno Unito – dicembre 2023 – L’inquietante avventura di costruzione di cabine REKA arriverà su Steam Early Access nel secondo trimestre del 2024, portando con sé un mondo magico e accattivante.

REKA ti immerge in un’avventura in terza persona, in cui giochi nei panni di una strega slava che viaggia attraverso il paese con la sua magica capanna ambulante. Attraversa un paesaggio incantevole in questo mix di esplorazione, creazione e gioco di ruolo, utilizzando la natura, gli spiriti e l’ambiente rurale per sviluppare potenti magie e trovare la tua strada nel mondo.

Personalizza il tuo santuario incantato

Con REKA la chiave è la creatività. Costruisci e personalizza la tua capanna infestata con stanze aggiuntive, oggetti e souvenir che trovi durante il tuo viaggio. Goditi la libertà creativa di progettare la tua casa mobile come preferisci.

Primi passi come apprendista strega

Nella versione anticipata, REKA presenterà l’introduzione e il primo capitolo del gioco. Qui, i giocatori possono muovere i primi passi come apprendisti di una strega e iniziare a costruire, personalizzare e decorare la propria capanna a zampa di gallina.

