Scopri l’agenda LABITCONF 2021

La nona edizione di LABITCONF Che si terrà dal 15 al 20 novembre, sarà organizzato il più grande evento Bitcoin in America Latina, che riunirà per la prima volta i quattro principali organizzatori di eventi Bitcoin e criptovaluta nella regione.

Lo storico incontro si svolgerà in El Salvador e includerà un programma misto che mescola faccia a faccia e virtuale. La sua agenda contiene più di 150 referenze internazionali e più di 40 conferenze che sono state rivelate ufficialmente di recente.

Questa agenda inizia con l’Hackathon, che si svolgerà al Círculo Militar Club Dal 15 al 16 novembre, dove i partecipanti devono risolvere le sfide utilizzando i linguaggi di programmazione Blockchain. La squadra vincitrice di questa competizione potrà richiedere un premio di $ 5.000 in due versioni dell’hackathon, faccia a faccia e versione online.

Inizio del corso di conversazione in spagnolo

Da mercoledì 17 novembre LABITCONF Il 2021 inizia ufficialmente il suo ciclo di colloqui. Nel complesso, i colloqui mirano a mostrare il potenziale di Bitcoin nel paese e nel mercato internazionale.

Il 17° giorno, ci saranno più di 12 conferenze che approfondiranno anche diverse criptovalute e le opportunità che possono fornire per l’America Latina, oltre a 4 ore di microfono aperto.

Evidenzia anche in questo giorno l’hadith chiamato: Strategie di investimento per ridurre la speculazione. Qui discuteremo le misure che i salvadoregni possono adottare per proteggersi dalla volatilità del Bitcoin. Inoltre, verranno forniti i dati per questo tipo di transazione.

Altri momenti salienti della giornata saranno: “Prezzo Bitcoin: passato, presente e futuro” e “Come identificare ed evitare le truffe nel mondo delle criptovalute”.

Continuando il corso di conversazioni e conferenze in inglese

Giovedì 18 ci saranno oltre 15 talk incentrati sull’impatto del bitcoin sulla società, le imprese e la politica, dal punto di vista dell’investitore del settore. Parleranno anche delle sfide per passare da zero a quattro milioni di utenti bitcoin in due mesi, delle sfide dell’implementazione della legge bitcoin e molto altro.

I momenti salienti di oggi saranno “Bitcoin come reddito globale e motore di sviluppo sociale ed economico”e La guerra tra le valute digitali della banca centrale, il dollaro e il ruolo di bitcoin Il discorso tenuto da Max Keizer si intitola: “Stampa, debito ed energia illimitati vs Bitcoin”.

Il focus di venerdì 19 da parte sua sarà su temi più tecnici e sociali. Ci saranno 17 conversazioni che andranno dalle seguenti notizie in Bitcoin, a casi d’uso di successo di persone comuni e premi a progetti sociali.

Tra i punti salienti delle conferenze di oggi ci sono:Riflessioni sull’infrastruttura necessaria per l’adozione globale legale di Bitcoin“;”La via più difficile per la privacy in Bitcoin” E “DeFi e Cefi in Bitcoin, strumenti finanziari senza vendere i tuoi Bitcoin“.

Non perderti l’ultima versione di LABITCONFUn evento progettato per educare e motivare la crescente comunità Bitcoin in America Latina. Puoi acquistare i tuoi biglietti qui sotto Collegamento.

Questo evento è promosso da CriptoNoticias nell’ambito di un Media Partner Agreement.