Scopri le chiavi per mitigarlo

Le aziende fanno sempre più affidamento sulle nuove tecnologie per guidare la loro innovazione e questo significa anche un aumento della domanda di dipendenti con competenze digitali. Ma molte organizzazioni hanno difficoltà a trovare dipendenti con le conoscenze tecniche necessarie, in particolare, quasi la metà della popolazione spagnola (43%) non ha competenze digitali di base, secondo il Piano nazionale spagnolo per le competenze digitali. Dynabook rivela alcune chiavi per ridurre il divario di competenze digitali nelle aziende per questo nuovo anno.

Informatica e formazione: un investimento necessario

In un ambiente aziendale in rapida crescita e guidato dalla tecnologia, le aziende possono migliorare le competenze digitali dei propri dipendenti in vari modi, ma i risultati migliori si ottengono combinando le iniziative delle risorse umane con il supporto tecnico.

Innanzitutto, l’investimento nella tecnologia dell’informazione è una componente essenziale della gestione di una trasformazione digitale aziendale perché aiuta a garantire che i dipendenti dispongano degli strumenti e delle risorse per svolgere il proprio lavoro e innovare per stare al passo con le tecnologie in evoluzione. .

Al contrario, se le organizzazioni mantengono tecnologie obsolete, i dipendenti non saranno in grado di sviluppare competenze che corrispondano agli strumenti digitali più recenti, il che significa che il divario di competenze digitali non farà che aumentare. Ecco perché è così importante continuare a investire nella tecnologia dell’informazione e adottare la tecnologia di nuova generazione per colmare il divario.

Da un lato, è necessario fornire opportunità di formazione sufficienti per aiutare i team a comprendere appieno e utilizzare al meglio queste nuove tecnologie, con alternative come i corsi online.

Allo stesso modo, gli investimenti IT possono aiutare le aziende a rimanere competitive nell’economia digitale, attrarre e trattenere i migliori talenti, poiché sono intrinsecamente legati all’esperienza dei dipendenti. Fornire ai dipendenti le giuste funzionalità hardware e software può fare la differenza nel loro livello di soddisfazione e, a sua volta, nella loro capacità e volontà di migliorare le proprie competenze.

