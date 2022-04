Scopri le schermate che ti consentono di personalizzare completamente il tuo spazio di lavoro

Com’è il tuo spazio di lavoro? Sono tanti gli utenti che hanno deciso di scegliere di ampliare le proprie scrivanie di lavoro, siamo sempre più multitasking, abbiamo tanti fronti aperti e un buon schermo è sempre un ottimo alleato per lavorare meglio, migliorare produttività.

Ora, se passiamo molto tempo davanti al computer, è imperativo avere una buona igiene posturale ed è qui che Schermi LG Ergooffre centinaia di impostazioni diverse per Adattamento al 100% all’utente E riposa sempre al massimo durante le intense giornate di lavoro.

Comodo braccio negli schermi LG Ergo

Monitor LG con braccio ergonomico



La chiave di questa famiglia di schermi Successivamente Da LG nel tuo Braccio comodo, l’unico che permette di posizionare lo schermo fino a 395 diversi punti di vista grazie alla sua capacità di movimento. L’altezza di questi monitor Ergo può essere regolata, ma anche girevole, girevole e inclinabile.

questi 395 diversi punti di vista Si ottiene sommando tutte le posizioni possibili di rotazione 280°, inclinazione 25° e rotazione 90°. Sono gli unici monitor con un supporto flessibile universale che consente il movimento e la regolazione completi.

Schermi per tutti gli usi

Monitor LG con braccio ergonomico



Per anni, LG è stata un punto di riferimento quando si tratta di selezione dello schermo, poiché ha modelli nel suo catalogo per tutti i tipi di pubblico, da coloro che desiderano schermi ultra larghi con molto spazio di lavoro, ai giocatori reali che cercano le migliori funzionalità per goditi ogni gioco con le massime prestazioni e, naturalmente, per utenti e professionisti che desiderano la migliore definizione e riproduzione di colori vividi e immagini fotorealistiche con il supporto di tecnologie chiave.

osservatori L’LG UltraWide Ergo ha un rapporto di aspetto di 21:9, cioè panoramico. Perfetto per un monitor singolo, ma con un’enorme scrivania per aumentare la produttività come se avessimo fino a 4 monitor, con un campo visivo più ampio del 32%. E ancora, a tutto questo aggiungiamo la flessibilità della regolazione della leva Ergo.

Monitor LG con braccio ergonomico



Per i giocatori e gli utenti che desiderano una frequenza di aggiornamento elevata, c’è l’LG UltraGear Ergo. Questi monitor da gioco integrano un pannello Nano IPS con Tempo di risposta massimo 1 ms S Frequenza di aggiornamento 144 Hz Per un’esperienza ultra fluida, oltre a incorporare il supporto G-Sync di Nvidia, AMD FreeSync Premium e, naturalmente, le ultime tecnologie per ottenere il massimo dai giochi, come Dynamic Action Sync, Black Stabilizer e Crosshair.

E in terzo luogo, per i professionisti della fotografia o semplicemente per coloro che desiderano uno schermo 4K di alta qualità, c’è LG UltraFine ErgoÈ incluso anche con questo tipo di braccio di regolazione ergonomico.

Monitor LG con braccio ergonomico



In questo caso, si combinano le capacità di ottimizzazione e la compatibilità con HDR10 (High Dynamic Range) e il supporto per lo spettro sRGB del 99%, la capacità di produrre un ottimo contrasto e colori molto vividi. Supporta anche il 95% dello spazio colore DCI-P3 e la tecnologia AMD FreeSync.

Con questa famiglia di monitor LG Ergo, qualsiasi utente può personalizzare il proprio spazio di lavoro, Prendi la postura giusta Grazie ad un alto grado di orientabilità del braccio, e tutto questo senza dover rinunciare a pannelli di alta qualità e di ultima generazione. Puoi trovare tutti i dettagli, i modelli e le dimensioni dei file LG Ergo monitora sul suo sito ufficialeinoltre scopri di più sull’impegno di LG nei confronti dell’ambiente grazie alla Smart Green Challenge.





Segui gli argomenti che ti interessano