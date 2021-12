Scopri perché gli aerei a idrogeno potrebbero essere il futuro

immagine del file. | Credito: Guvendemir/Getty Images

Nell’ambito delle strategie incentrate sulla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, ci sono alcuni obiettivi volti a ridurre le emissioni di carbonio, tuttavia, nel campo dell’aviazione, non è un compito facile, perché gli aerei commerciali elettrici non sono ancora un mezzo efficace e accessibile alternativa fino a quando non è stato fatto alcuno sviluppo Batterie più leggere e più potenti, in questa luce, Alternative come il volo a idrogeno stanno emergendo come un altro percorso che può essere intrapreso per raggiungere una svolta È qui che entra in gioco il progetto FlyZero.

Si tratta di un progetto guidato dall’Aerospace Institute of Technology (ATI) e finanziato dal Regno Unito, a seguito della ricerca, Questo progetto è riuscito a progettare un concetto per un aereo di medie dimensioni alimentato a idrogeno liquido e i portavoce di FlyZero hanno confermato, attraverso una dichiarazione, che il suddetto aereo può trasportare fino a 279 passeggeri senza scalo da Londra a San Francisco (USA). Questa alternativa sostenibile consentirà anche di viaggiare da Londra ad Auckland, in Nuova Zelanda, con una sola fermata di rifornimento.

Il FlyZero alimentato a idrogeno è lungo 54 metri e ha due motori e turbine che gli consentono di “raggiungere la stessa velocità e comfort degli attuali velivoli”, tranne per il fatto che offrirà voli a emissioni zero.

Per rendere possibile la propulsione, l’ATI ha confermato che il suddetto schema aeronautico utilizzerà serbatoi di carburante criogenico nella fusoliera di poppa, che consentirebbe di immagazzinare l’idrogeno a -250° C. Può anche fungere da riserva di carburante.

Un’idea che impiega alcuni anni a concretizzarsi

Sebbene l’idea proposta da FlyZero sia un’alternativa più ecologica, come l’aereo elettrico, manca di mezzi sufficienti per concretizzarsi, perché, come affermano i portavoce del progetto, non esiste ancora un’infrastruttura di rifornimento per questo tipo di carburante. L’idrogeno è attualmente più costoso e difficile da gestire a bordo rispetto al carburante a base di cherosene.

Anche se la situazione non sembra buona per FlyZero al momento, ATI prevede che i velivoli a idrogeno intorno al 2030 saranno un’alternativa più economica ai velivoli attuali, perché molti settori si stanno orientando verso l’idrogeno, che consentirà sviluppi, miglioramenti e apparentemente nuove tecnologie porteranno a Di conseguenza, i costi di fornitura dell’idrogeno diminuiscono.

A fronte di questa prospettiva positiva per il futuro, FlyZero ha annunciato che continuerà a pubblicare i suoi risultati, inclusi nuovi concetti per velivoli più efficienti, con una fusoliera più stretta e mantenendo la stessa capacità media, oltre a pubblicare report economici e di mercato, così come i modi per continuare a creare e scoprire la tecnologia necessaria per renderlo possibile.

“Questi progetti potrebbero definire il futuro dell’aviazione e dell’industria aeronautica. Lavorando con l’industria, stiamo dimostrando che è possibile un’aviazione veramente a zero emissioni di carbonio, con l’idrogeno in primo piano per sostituire i combustibili fossili tradizionali”, ha spiegato Kwasi Quarting, segretario britannico di Stato per le imprese e l’energia e la strategia industriale.

Non c’è dubbio che i voli con velivoli elettrici o alimentati a idrogeno saranno alternative che il mondo comincerà a prendere in considerazione nei prossimi anni.

