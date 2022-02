Scopri quanti soldi ha guadagnato Emma Watson dai film di “Harry Potter” | Hermione Grange | film | nnda nnlt | gioco sportivo

attrice Emma Watson Ha partecipato a vari film di Hollywood che hanno avuto un grande successo sul grande schermo. uno di loro è”Harry Potter“che ha lavorato alla sua storia insieme ad attori famosi come Daniel Radcliffe e Rupert Grint. La sua grande professionalità lo ha aiutato a ottenere un grande reddito economico.

Attrice e modella nata a Parigi (Franciache ha conquistato il pubblico con la sua brillante interpretazione in vari film, si è anche distinta per essere un’attivista e sostenitrice dei diritti delle donne, unita alla sua grande passione per i libri.

nella serie”Harry PotterE all’età di nove anni, Emma Watson gioco Hermione Grangeruna delle protagoniste del film del 2001. Molti suoi fan la ricordano per le sue frasi distintive che sono rimaste un segno personale: “È leviOsa, non levioSA“.

Nella serie di film di Harry Potter, Emma Watson ha interpretato Hermione Granger. Ha iniziato con questo ruolo quando aveva solo 9 anni (Foto: Warner Bros.)

Ma l’attrice è stata anche vista in produzioni così importanti come “Reggression”, “Colonia”, “Piccole donne”, “Questa è la fine”, tra gli altri. Tuttavia, ciò che molti fan dell’artista vogliono sapere è quanti soldi ha guadagnato mentre guadagnava “Harry Potter“.

Quanto ha guadagnato Emma Watson grazie alla saga di “Harry Potter”?

La risposta a questa domanda ha il cancello leiIl che indica che l’attrice qualunque cosa Watson Sono riuscito ad ottenere un totale di 70 milioni di dollari grazie al franchising”Harry PotterQuesto profitto include la recitazione in ciascuno dei film della saga, oltre a vari interventi pubblici e l’uso del suo viso per la “promozione”.

Guadagno dell’attrice per filmHarry Potter«Sconosciuto, ma ciò che il Gate ha confermato è quello Emma Watson guadagnare 4 milioni di dollari perHarry Potter e l’Ordine della Fenice”. A questo si aggiungono 30 milioni di film per ciascuno dei film “Deathly Hallows”.

Emma Watson è meglio conosciuta per il suo ruolo in “Harry Potter” (Foto: Warner Bros.)

D’altra parte, Elle conferma che lo era Davide Hey amico chi ha sottolineato a Il giornalista di Hollywood Che l’attrice fosse più interessata all’istruzione e soffrisse più del resto.

“Quindi ogni volta che c’era una trattativa, non si trattava di qualcosa di finanziario, si trattava davvero di chiedersi ‘Voglio farne parte’? (…) Dovevano essere particolarmente sensibili ai suoi bisogni e all’importanza della scuola per lei”Ha osservato Heyman.

Gli altri guadagni di Emma Watson

Il suddetto portale rileva inoltre che con il film “La bella e la bestia“, qualunque cosa Watson È riuscito a essere pagato $ 15 milioni che avrebbero dovuto essere $ 3 milioni per il film e il resto era per i bonus al botteghino. lei Rivela anche che il patrimonio netto totale di qualunque cosa Watson Circa 85 milioni di dollari.

La saga di “Harry Potter” è stata una delle epopee più seguite dal 2001. (Foto: Medyapım / MF Yapım)

Chi è Emma Watson?

Emma Charlotte Doerry Watson È nata a Parigi il 15 aprile 1990. È un’attrice, modella e attivista nota principalmente per aver interpretato un personaggio Hermione Granger Nella serie di film di Harry Potter.

Watson È stata scelta per interpretare Hermione all’età di nove anni, essendo stata in precedenza solo in recite scolastiche.

Ha recitato con Daniel Radcliffe e Rupert Grint, in tutti e otto i film della serie di film, e per il suo lavoro nella saga, ha ricevuto numerosi premi.