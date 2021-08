Scopri tutta la potenza del nuovo ROG Zephyrus G14 Special Edition Alan Walker

ROG ci ha sorpreso con l’introduzione del nuovo Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition, creato in collaborazione con il leggendario DJ.

Caratterizzato da un design unico e da un ROG Remix Sampler personalizzato, il ROG Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition è pronto per qualsiasi sforzo creativo.

La tecnologia incontra la musica nel nuovo ROG Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition

Alan Walker ha sviluppato un interesse per i computer, la programmazione e il design grafico in tenera età, che alla fine ha portato a una brillante carriera nella musica elettronica. Walker ha iniziato la sua carriera come produttore autodidatta pubblicando brani su YouTube e SoundCloud ed è diventato famoso con la sua canzone del 2015 Faded. Con miliardi di stream su YouTube e Spotify, Walker è ora un popolare artista con una sola mano nel settore dei giochi, avendo prodotto tracce per PUBG Mobile e Death Stranding. Questo, combinato con il suo senso unico dello stile, lo rende il complemento perfetto per i nostri valori ROG.

Non perdere mai di vincere

Quando ROG ha collaborato per la prima volta con Alan Walker, il laptop è emerso dal campo come il compagno perfetto per qualsiasi cosa per un giocatore e un costruttore autodidatta. Lo Zephyrus G14 AW SE combina la migliore portabilità della categoria con le potenti prestazioni di una CPU AMD Ryzen 9 5900HS a 8 core e 16 thread e GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Per Walker, o per coloro che aspirano a seguire le sue orme, è lo strumento definitivo per i giocatori e i creatori in movimento che vogliono poter cambiare marcia in un batter d’occhio.

Accenti di design personalizzato Alan Walker

Semplicemente non soddisfatto delle capacità di guida, ROG ha dotato lo Zephyrus G14 AW SE di ulteriori finiture e personalizzazioni premium. Progettata in collaborazione con Walker, questa edizione speciale G14 presenta accenti di colore unici, come un colore sfumato un fantasma Blu dall’esclusiva matrice LED AniMe Matrix di questo notebook. La targhetta ha un colore simile, insieme all’idea di Walker di includere la propria firma accanto al logo ROG. Questa targhetta è prodotta utilizzando il processo PVD per avere un’attraente riflettività che cambia da diverse angolazioni. Inoltre, due cinturini in tessuto lungo il cappuccio conferiscono la tipica sensazione Cyberpunk di ROG, con un cinturino che utilizza un testo riflettente che si fonde perfettamente con i LED a matrice.

“Sono molto orgoglioso di aver avuto l’opportunità di lavorare con ROG e sono entusiasta di mostrare al mondo su cosa stiamo lavorando da così tanto tempo”, ha affermato Walker.

Vivi una nuova esperienza con ROG Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition

L’esperienza inizia nel momento in cui l’utente mette le dita nella scatola, grazie allo splendido design e al coperchio superiore in acrilico, tutti realizzati dallo stesso Walker. La scatola, la parte preferita di Walker del progetto, è molto più di una semplice confezione: è di per sé un accessorio creativo. Collega la scatola al G14 con un cavo USB Type-C e diventa il ROG Remix Sampler, con pad attaccati sulla superficie che consentono agli utenti di attivare i 18 effetti sonori speciali di Walker.

Gli utenti possono iniziare con uno dei brani specifici del genere di Walker o importare i propri brani in un software personalizzato, sviluppato con Walker e il suo team. ROG Remix visualizza anche animazioni ispirate a ROG e Alan Walker sulla schermata principale del laptop e sul pannello AniMe Matrix in base agli ingressi MIDI selezionati.

Il laptop presenta anche un’animazione di avvio personalizzata e uno sfondo di Alan Walker. Il touchpad in vetro è colorato con un motivo personalizzato ispirato all’equalizzatore musicale, insieme ai tasti che si abbinano ai colori caratteristici di Alan Walker, nonché ai tasti A e W con il logo del prodotto stampato sulla parte superiore. Inoltre, un berretto da baseball e un paio di calzini di Alan Walker e ROG sono dotati anche di un involucro ROG in edizione speciale in modo che i proprietari possano rappresentare la Repubblica in movimento.

Il nuovo ROG Zephyrus G14 Alan Walker è davvero carino, non trovate?