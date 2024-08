Scopri tutto su World of Warcraft con queste mappe interattive

Scopriremo tutte le regioni, le missioni e i punti di interesse del commercio al dettaglio e del classico World of Warcraft attraverso le sue mappe interattive

In questa guida di World of Warcraft esploreremo alcuni degli strumenti più utili nei giochi open world Gioco MMO Con molti contenuti, Mappe interattiveIn questo caso c’è molto da vedere. Ne abbiamo dozzine e Migliaia di missioni, NPC, mercanti, locandieri, dungeon e molto altro Quanto è ampio lo scopo del gioco oggi. Allo stesso modo ti mostriamo l’accesso a Mappa interattiva Per le due versioni principali del gioco, Al dettaglio e classico.

Accedi alla mappa interattiva dei negozi di World of Warcraft

attualmente Versione commerciale di World of Warcraft Associato a Espansione passata di Dragonflightma sta per ricevere un nuovo aggiornamento dei contenuti per The War Within. In questo caso troviamo la mappa moderna, la più estesa e dettagliata delle due versioni. Possiamo trovare molte missioni, così come mob, punti di raccolta, pesca, mine, NPC o dungeon.

Di seguito vi lasciamo Collegamento alla mappa interattiva dei negozi WoW Parte di Mappe di gioco.

In queste mappe ne avrai alcuni Opzioni nell’area sinistra dello schermo per ingrandire, disegnare forme o eliminarle. Molto utile per segnare le cose da fare o quelle che abbiamo già fatto, anche se possiamo anche registrarci se non disponiamo di un account per salvare o condividere i nostri progressi. È anche possibile Calcolo delle distanze Nel caso in cui stai pianificando di fare un buon viaggio sul tuo veicolo.

Accesso alla mappa interattiva di WoW Classic

Ora andiamo con lui Mappa classicaun po’ più piccolo, simile all’originale di qualche anno fa. I grandi continenti di Kalimdor, i Regni Orientali, Northrend e poco altro. Abbiamo meno contenuti e segreti, ma al momento c’è ancora molta attività e comunità, quindi non è poco.

Di seguito vi lasciamo Collegamento alla mappa interattiva di WoW Classic.

