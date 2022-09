Scoprono che Halo Infinite può essere giocato in una cooperativa locale fino a quattro giocatori

qualche giorno fa 343 industrie annunciare è un cooperativa locale Lo schermo diviso non è più in fase di sviluppo per aura infinita. Si tratta di una modalità di gioco molto richiesta dai fan della saga che è stata confermata dagli stessi sviluppatori. Era in fase di costruzione, ma alla fine era lo studio Ho deciso di liberarmene. Tuttavia, gli utenti di Xbox X/S Scoprire Il modo per dividere lo schermo Per un massimo di quattro giocatori, anche se presumibilmente il gioco non è impostato per questo.

Ce ne sono già molti Video che lo mostrano aura infinita Può essere giocato in una cooperativa locale a schermo diviso senza che l’industria 343 includa ufficialmente questa modalità. Siamo stati in grado di vederli sui social network come Twitter anche rossoDove sono le persone che l’hanno scoperto trucco Rivela anche i passaggi da seguire da ripetere. Inoltre, sottolineano che questa modalità di gioco funziona sorprendentemente bene per qualcosa a cui si accede accidentalmente: “Funziona a 60 fotogrammi al secondo anche con quattro giocatori”dice uno degli utenti.

Per seguire questo, ecco un breve tutorial su come giocare # ciao infinito Trovato bug di Coop con schermo diviso utilizzando il menu Incorpora il tweet! (Sforzo un po’ basso, ma alle 2 del mattino sono stanco e ha tutto ciò che devi sapere sul fai-da-te!) https://t.co/I1Cxx7YXqk pic.twitter.com/x0VAYW2tUh– Creazione dell’alone 3 settembre 2022

Poiché è una modalità non ufficiale a cui si accede tramite un file difettoE il Il risultato di questo trucco potrebbe essere inaspettato E persino danneggiare i giochi salvati. Forse questo è il motivo per i moderatori del forum aura infinita cazzo su Reddit Rimozione Giocare a per dividere lo schermo Inserito da un utente. Questa stessa persona conferma che funziona bene su Xbox Series X/S, ma questo Non consigliato per il test su Xbox One Perché dà cattivi risultati. Afferma inoltre che tutto fila liscio: filmati e nemici si diffonderanno senza intoppi per tutti i giocatori, e c’è persino un sistema che raggruppa i membri del gruppo quando se ne vanno.

aura infinita Disponibile in Xbox X/SE il Xbox Uno S computer. in Vandalo Potete leggere il nostro Analitica Dal gioco e consultateci Favoloso.