Scoprono come le stelle possono cambiare il clima della Terra

Ogni pochi milioni di anni, Un incontro inaspettato di una stella con il sistema solare. Se fosse una stella massiccia, potrebbe creare disturbi gravitazionali che influenzerebbero l’evoluzione dinamica dei pianeti, e la Terra non sfuggirebbe a questi effetti.

recentemente, Due astronomi americani hanno trovato prove dell'impatto di una stella in collisione con il sistema solare milioni di anni fa. Ciò causerebbe cambiamenti nell'orbita terrestre e, pertanto, potrebbe portare a cambiamenti nell'orbita terrestre Conseguenze irreversibili per il clima del pianeta.

Il lavoro degli astronomi nathan a. Cape e Sean Raymond, pubblicato su Astrophysical Journal Letters ho mostrato Effetti gravitazionali causati da incontri casuali con le stelle, utilizzando simulazioni.

In particolare, gli scienziati hanno analizzato le conseguenze dinamiche di Avvicinandosi al sistema solare di una stella simile al sole, comunicare HD79772,8 milioni di anni fa. Ciò ha destabilizzato l'intero sistema solare e ha portato ad un aumento dell'eccentricità orbitale della Terra. Cioè, la forma del percorso seguito dal pianeta attorno al sole è stata fortemente influenzata.

Anche se è ancora in fase di studio, È noto che tali fluttuazioni nell'orbita terrestre producono cambiamenti radicali nel clima. Come un aumento o una diminuzione della temperatura globale.

Gli scienziati hanno scoperto stelle che possono cambiare il clima della Terra. Immagine di riferimento.

IL Studi paleoclimatici Ci hai permesso di conoscerci Anomalie climatiche che possono essere associate a perturbazioni gravitazionali nell'orbita terrestreQuesto è il ramo in cui attualmente gli scienziati americani stanno entrando in questo studio.

Uno degli anelli studiati è noto come Massimi termici del Paleocene-Eocene Ed è successo 56 milioni di anni fa. A quel tempo la temperatura del suolo era La temperatura è salita tra i 5 e gli 8 gradi Celsius. In effetti, c’erano già i sospetti che l’eccentricità orbitale della Terra fosse notevolmente elevata durante quell’evento.

Questo è stato scoperto grazie simulazione della gravità, Come quello utilizzato in questo studio. Questa tecnologia ti consente di viaggiare nel passato e Deduciamo l'evoluzione dell'orbita La Terra e altri pianeti negli ultimi milioni di anni. IL Studi astronomici condotti dalla missione spaziale GAIA Mi scusi Misurazione accurata del movimento delle stelle vicino al sole Ridurre l'imprecisione.

Prima di GAIA, gli effetti gravitazionali delle stelle che passano vicino al Sole Non vengono presi in considerazione nelle previsioni evolutive delle orbite planetarieCiò è dovuto all’incertezza sulle stelle vicine al Sole. Tuttavia, questo studio conferma che è possibile approfondire questo sviluppo per milioni di anni e collegarlo a scontri avvenuti alcuni milioni di anni fa.

In questo modo Cape e Raymond fecero una mossa Star HD 7977 verso il sistema solare. È una stella di classe spettrale G, attualmente situata nella costellazione di Cassiopea, a circa 246,9 anni luce dalla Terra.

L'interesse per questa stella sta nel fatto che, Avendo una massa simile a quella del Sole, questo incontro fugace fu abbastanza potente Abbastanza per cambiare le previsioni delle simulazioni su come sarebbe stata l’orbita della Terra circa 50 milioni di anni fa. Ecco perché non è possibile effettuare in tempo ulteriori indagini.

La costellazione di Cassiopea vista dalla Terra. Fonte: Wikimedia Commons.

Ci sono altri vincoli nella posizione e nella deriva di quella stella che ci impediscono di conoscere i dettagli esatti del suo incontro. L’attuale incertezza osservativa porta al calcolo della distanza minima di incontro che HD 7977 ha percorso dal Sole Oscilla tra 4.000 e 31.000 unità astronomiche (UA).. All'interno di questa gamma, HD 7977 Avrebbe avuto un impatto notevole sull’eccentricità della Terra e di altri pianeti Se passa nell'intervallo inferiore, qualche migliaio di UA.

Un'unità astronomica equivale a circa 150 milioni di chilometri, che è la distanza media tra la Terra e il Sole. Per darci un'idea significa che la stella Si è allontanato dalla regione centrale del nostro sistema solare, Meno di un decimo della distanza delle comete lontane. Questo è il limite del campo gravitazionale solare a 100.000 UA, dove si trova la regione esterna che immagazzina oggetti congelati nota come nube di Oort. Questo è dettoCentomila volte la distanza media tra la Terra e il Sole.

Esistono altre possibili prove indirette dell'incontro del nostro sistema planetario con altre stelle. Compresa la possibilità che ciò accada Anche le stelle più piccole, come Scholz, distruggono piccoli oggetti nella nube di Oort.

Così, quasi senza doverlo fare, Abbiamo preso coscienza della fragilità del clima terrestre, Che è anche soggetto a scontri volatili con stelle canaglia.

*Josep M. Trejo Rodriguez, Principal Investigator nel Gruppo Meteoriti, Piccoli Oggetti e Scienze Planetarie, Space Science Institute (ICE – CSIC). Articolo pubblicato su La Conversazione.