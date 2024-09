Scoprono un pianeta simile alla Terra che potrebbe predire il futuro del nostro sistema solare

Gli astronomi dell’Università della California, USA, hanno scoperto un pianeta con caratteristiche simili alla Terra, con una massa di circa 1,9 volte, che potrebbe mostrare cosa attende il sistema solare dopo miliardi di anni quando il sole morirà.

Secondo una ricerca pubblicata sulla rivista Nature, il pianeta scoperto nella Via Lattea gira attorno alla sua stella circa il doppio di quanto la Terra gira attorno al sole, ma ha una proprietà speciale: la sua stella è una nana bianca situata a circa 4.200 anni lontano dalla nostra luce.

Ciò significa che qualsiasi forma di vita che avrebbe potuto esistere sull’esopianeta è stata distrutta durante il processo di morte della sua stella gigante rossa.

Stelle come il Sole diventano nane bianche quando muoiono. Nel corso del tempo, i loro nuclei esauriscono l’idrogeno combustibile per la fusione e diventano instabili, motivo per cui le loro dimensioni aumentano notevolmente. Infine, espelle la materia esterna, dopodiché il nucleo collassa sotto la gravità per formare un corpo denso. Questo nucleo caldo è la nana bianca, che genera la sua luce non per fusione, ma per il calore residuo del suo collasso.

Nel caso del Sole, che, secondo le previsioni, comincerà a trasformarsi in una gigante rossa tra circa 5.000 milioni di anni, potrebbe aumentare di dimensioni fino a raggiungere l’orbita di Marte, processo in cui “mangia” Mercurio, Venere e Terra. .

Tuttavia, la nuova scoperta è un esempio del fatto che non sempre è così. “La spiegazione più semplice è che il pianeta sia sfuggito alla stella ospite gigante rossa”, ha spiegato l’astronomo Qiming Zhang, che ha guidato la ricerca.

La stella nana in orbita attorno a un pianeta extrasolare ha circa la metà della massa del Sole, e gli autori suggeriscono che le masse delle due stelle fossero originariamente simili.

Nel frattempo, l’attuale separazione orbitale tra l’esopianeta e la nana bianca suggerisce che ad un certo punto si trovava alla stessa distanza della Terra dal Sole, un’unità astronomica, fino a quando non fu espulso in una posizione più lontana quando la stella espulsa morì.

“L’attuale orbita del pianeta, pari a 2,1 UA, è esattamente dove ci si aspetterebbe di trovare la Terra dopo che il Sole sarà diventato una nana bianca”, ha spiegato Zhang, aggiungendo che “i modelli attuali non concordano sulla possibilità di evitare di essere inghiottiti dalla Terra”. Perché il “tasso di perdita di massa del sole gigante rosso” è sconosciuto.

“La nostra scoperta suggerisce che alcuni dei modelli che prevedono che la Terra non sopravvivrà potrebbero essere troppo pessimistici”, ha detto, quindi non ha escluso che “potrebbe sfuggire per un pelo all’essere inghiottita”.

Ciò che non sarà possibile sostenere è la vita come la conosciamo oggi. Quando il Sole inizierà la sua fase di gigante rossa, l’aumento della temperatura farà evaporare l’acqua. “Quando il Sole diventerà una gigante rossa, la zona abitabile si sposterà attorno all’orbita di Giove e Saturno, e molte di queste lune diventeranno pianeti oceanici. Penso che in questo caso l’umanità potrebbe migrare lì”, ha concluso Zhang.