Scoprono un trucco in Pokémon Scarlatto e Viola per ripetere le cose

Pokémon scarlatto e viola Sulla loro strada per diventare una delle nascite I migliori venditori Dalla storia completa della saga di mostri tascabili, anche se la stampa di nicchia e la comunità dei fan hanno descritto il nuovo di The Pokémon Company e Game Freak come La versione meno raffinata del franchise A causa dell’enorme quantità di problemi tecnici. Durante i giochi, i giocatori hanno riscontrato tutti i tipi di bug visivi e Errori Può macchiare la tua esperienza di gioco, anche se d’altra parte sono stati scoperti trucchi che consentono, ad esempio, Clone pokemon leggendario Per entrambe le versioni o, nel caso di oggi, oggetti duplicati.

Successivamente, descriveremo in dettaglio i passaggi che è necessario eseguire per completare con successo il trucco per iterare gli oggetti (tramite Eurogiocatore):

1) Trova un punto sulla mappa dove c’è un punto luminoso, che indica la disponibilità di un oggetto nascosto.

2) Organizza un picnic proprio sopra il punto luminoso.

3) Aspetta un po’, controlla il cestino e assicurati che l’oggetto sia dentro.

La gente lo diceva Più tempo un giocatore trascorre in un luogo, più oggetti può ottenere. Questo metodo è molto utile, soprattutto se nei negozi troviamo qualcosa con un alto valore di vendita. Se vuoi imparare a duplicare un oggetto che già possiedi, dovresti fare riferimento alla guida alla clonazione dei Pokemon leggendari che abbiamo allegato.

Il nostro polso non trema quando lo diciamo Pokémon scarlatto e viola È la migliore uscita della saga da molti anni e, senza dubbio, Il più rivoluzionario dai primi episodi per Game Boy. Il mondo aperto è ingegnosamente progettato, ci porta sempre ad esplorare, a divertirci lungo il nostro cammino, ed è un piacere muoversi in groppa ai Pokemon montati (…) Questo non significa che ci siano punti deboli, come come l’introduzione di minigiochi molto oscuri e lo spreco della nuova parte visiva di Academic, e gioco finito Solo è quasi inesistente perché il contenuto di endgame è orientato al 100% verso il multiplayer online e, naturalmente, quell’elefante nella stanza che è Sezione tecnica difettosa‘, Concludiamo Analitica. Ricorda che hai a tua disposizione il nostro completo Favoloso.