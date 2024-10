Scouting Report: ritorna Djokovic, a Shanghai ci saranno anche Sinner e Alcaraz | Giro dell’ATP

Rapporto scoutistico

Scouting Report: ritorna Djokovic, a Shanghai ci saranno anche Sinner e Alcaraz

Tutto ciò che i fan dovrebbero sapere sul torneo che inizierà questa settimana

01 ottobre 2024

Corinne Dubreuil/ATP Tour

A cura del comitato editoriale dell’ATP

I migliori giocatori del mondo sono pronti ad affrontare la prossima sfida del torneo ATP Masters 1000 che conclude l’Asian Tour, il Rolex Shanghai Masters.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz guidano la formazione, mentre tutti gli occhi sono puntati sul ritorno di Novak Djokovic. ATPTour.com recensisce 10 cose da vedere a Shanghai.

1) Il ritorno di Djokovic: Il serbo, che ha giocato una partita di Coppa Davis una settimana dopo gli US Open, gioca il suo primo torneo dall’ultimo Grande Slam dell’anno, dove è stato eliminato all’inizio del terzo turno. Djokovic ha vinto il titolo quattro volte a Shanghai e questa volta spera di fare un salto significativo verso le Nitto ATP Finals. Ha concluso al nono posto nella gara testa a testa PIF ATP e inizierà il suo viaggio contro Buyunchaokete o l’americano #NextGenATP Alex Michelsen.

2) Il peccatore vuole di più: La testa di serie del ranking ATP ha trovato la sua forma migliore in questa fase della stagione, vincendo i titoli del Cincinnati Open e degli US Open e raggiungendo la finale a Pechino, dove affronterà l’Alcaraz. Con sei titoli a suo nome quest’anno, l’italiano proverà ad aggiungere un altro titolo alla sua offerta all’ATP Masters 1000 di Shanghai. Sinner esordirà contro Taro Daniel ovvero un concorrente dell’ex contendente. Potrebbe incontrare Medvedev, Alcaraz e Djokovic sulla strada per il titolo.

3) Il caraz arriva puntuale: Lo spagnolo, che quest’anno ha vinto due titoli del Grande Slam al Roland Garros e a Wimbledon, non mostra segni di rallentamento. Il 21enne di Murcia dovrà dare il massimo al suo debutto a Shanghai, dove farà il suo debutto quest’anno, poiché il sorteggio gli offre la sua prima partita dell’Asian Masters 1000 contro Shang Junqing o Coleman Wong.

4) Medvedev sa cosa significa vincere: Prima che la pandemia di COVID-19 costringesse alla cancellazione di tre Rolex Shanghai Masters consecutivi, Medvedev ha vinto il titolo nel 2019. La quinta testa di serie deve ancora vincere un titolo in questa stagione, ma proverà a cambiare la situazione in Cina. Giocherà al secondo turno contro il brasiliano Thiago Sibot Wild o il suo avversario del turno precedente.

5) Stelle cinesi: Il tennis maschile cinese sta vivendo un grande momento. Zhang Zhizhen ha raggiunto la posizione numero 31 nel ranking mondiale a luglio, mentre Shang Juncheng ha conquistato il suo primo titolo ATP Tour poco più di una settimana fa a Chengdu, e Bu Yunchaoketi sta giocando il miglior tennis della sua carriera, raggiungendo le semifinali a Hangzhou. E Pechino. Anche Wu Yiping, che è stato il primo campione cinese dell’ATP Tour l’anno scorso a Dallas, e Zhou Yi saranno nel sorteggio.

6) Fils è in cima alla lista #NextGenATP: Arthur Fels è primo nel testa a testa ATP PIF a Jeddah e cercherà di mantenere i suoi buoni momenti a Shanghai, dopo la vittoria a Tokyo. Il francese giocherà nel secondo turno contro Roberto Bautista Agut o Roberto Carballes Baena. Altre stelle del #NextGenATP sono Shange, Michelsen e Jakub Mencic, che inizieranno il loro percorso nel torneo contro Pedro Martinez.

7) Gara PIF ATP Live a Torino: Medvedev è nella seconda miglior posizione per qualificarsi al torneo di fine stagione, dove sono già presenti Sinner, Alcaraz e Zverev. Dietro Medvedev ci sono il numero 5 Taylor Fritz, il numero 6 Casper Ruud e il numero 7 Andrey Rublev, che ha raggiunto la finale di Shanghai 2023 e che cercherà di consolidare la sua posizione. L’ottava testa di serie Alex de Minaur non parteciperà a causa di un infortunio, il che apre le porte a Djokovic.

8) Nishikori e Wawrinka sono tra gli ospiti: Gli ex cinque migliori giocatori Kei Nishikori e Stan Wawrinka sono alcuni degli ospiti dell’ottavo torneo ATP Masters 1000. Nishikori ha raggiunto le semifinali nel 2011, mentre Wawrinka ha raggiunto due volte i quarti di finale di Shanghai. Wong, Wu e Zhou sono gli altri tre jolly.

9) Segui più giocatori: Il poster è pieno di giocatori che arrivano al Rolex Shanghai Masters al momento giusto. Humbert, testa di serie n. 17, arriva dalla finale di Tokyo e al secondo turno affronterà Arthur Kazuo o Marin Cilic. Il croato ha appena vinto il titolo ad Hangzhou. Da parte sua, Tomas Machak, n. 30 in classifica, ha completato la migliore stagione della sua carriera e ha raggiunto le semifinali a Tokyo. Anche Grigor Dimitrov, testa di serie numero 9, è in lotta per un posto alle Nitto ATP Finals, vinte nel 2017.

10) Nel doppio spiccano i fratelli Tsitsipas o Fils/Shelton: Marcel Granollers e Horacio Zeballos, così come Marcelo Arevalo e Mate Pavic sono i favoriti nel sorteggio del doppio, ma non saranno le uniche squadre a seguirli questa settimana. Stefanos Tsitsipas collaborerà con suo fratello Petros Tsitsipas, mentre Fels collaborerà con Ben Shilton, Karen Khachanov collaborerà con Rublev e Alexander Bublik collaborerà con Frances Tiafoe.