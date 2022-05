Screenshot della scheda madre ASRock AM5

falchi Condividi un video su X670E Taichila seguente scheda madre con chipset amd 600. serie Che ha il supporto per i nuovi processori Ryzen 7000 da AMD. Il video, ora nascosto, ci permette di vedere parte del suo design.

X670E Taichi: la prima immagine della scheda madre Ryzen 7000.

Questa sarà una delle prime immagini che abbiamo della scheda madre AM5E Progettato per sfruttare appieno una generazione CPU Zen 4 “Raphael”..

Il video è ora programmato tra 5 giorni da ora. Il video verrà riprodotto dopo la presentazione di AMD in Calcolatore 2022. Questa è un’altra chiara indicazione che la nuova generazione di schede madri AMD sarà annunciata al Keynote il 23 maggio. All’evento sarà presentata anche la nuova generazione di processori Zen 4.

falchi Si conferma anche che il modello X670E Taichi Utilizzerà nuovi chip X670EE di cui abbiamo parlato prima. Questi chipset aggiungeranno alcune funzionalità aggiuntive rispetto all’X670, come il supporto PCIe 5.0 per schede grafiche e storage SSD.

falchi trarrà vantaggio da Calcolatore Per annunciare due schede principali, X670 Taichi S Taichi Karara, che sarebbe una sorta di edizione per il 20° anniversario di ASRock. Il modello Taichi avrà circa 26 stadi di potenza, il che è insolito.

Questo modello è dotato di due slot Slot PCIe 5.0 x16Oltre alla capacità di vedere 4 slot DDR5. La dissipazione non sembra avere alcun tipo di ventola, quindi sarebbe piuttosto negativo.

in questo modo, falchi si unirà GB Quando verranno introdotte le nuove schede madri Ryzen 7000. Anche altri produttori avranno in programma di annunciarsi al Computex 2022, non solo la scheda madre. Vi terremo aggiornati con tutte le novità.