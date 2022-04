Scrivere non fa per te? Google Documenti ti aiuta

Le capacità umane danno tutto e coloro che di solito sono facili con i numeri non possono fare affidamento sulle lettere stesse. Per coloro che compongono il secondo gruppo, documenti Google Ha nuovi strumenti per scrivere meglio.

Frasi alternative, voce attiva, struttura della frase abbreviata, linguaggio più ampio e avviso di parole inadeguate fanno tutti parte del pacchetto. “Abbiamo aggiunto diverse nuove funzionalità di guida alla scrittura in Google Docs, che forniranno una serie di suggerimenti per aiutarti a creare documenti straordinari più velocemente”, hanno affermato dalla filiale di Alphabet.

Le nuove funzionalità, progettate come complemento a Smart Compose, forniscono una varietà di suggerimenti stilistici e di digitazione mentre la persona è alla tastiera. I suggerimenti appariranno mentre scrivi e ti guideranno quando ci sono opportunità per evitare parole ripetitive o non necessarie, aiutando a diversificare la tua scrittura e assicurandoti di utilizzare la parola più efficace per la situazione. Blog aziendale.

Secondo Google, il sistema si attiverà anche quando rileva un linguaggio “potenzialmente discriminatorio o inappropriato”, che sarà accompagnato da “suggerimenti su come rendere la tua scrittura più completa e pertinente”.

La società ha dichiarato che la funzione apparirà abilitata per impostazione predefinita e può essere disabilitata. “Durante la digitazione in Google Docs, i suggerimenti di colore e stile sono indicati con una sottolineatura magenta. Se selezioni la sottolineatura, viene visualizzata una breve descrizione del suggerimento; da qui puoi accettare o rifiutare il suggerimento.”

La società con sede a Mountain View ha concluso che lo strumento sarà implementato gradualmente nel corso dell’aprile 2022.

