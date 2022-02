El 6 de febrero de 1952, durante un viaje por Kenia, una joven de 25 recibe la noticia de la muerte de su padre. No es una desgracia familiar cualquiera: el fallecido es el rey Jorge VI de Inglaterra y su hija Isabel, la heredera al trono. In questo mismo momento, aunque se hallaba en medio de la sabana africana ya miles de kilometros de Londres, Isabel de Windsor es proclamada soberana del Reino Unido e de altri seis países adscritos a la Commonwealth o Mancomunidad de Naciones.

A pesar de sus 95 años de edad Isabel II sigue stando al frente de la monarquía britá-nica y este domingo, 6 febrero de 2022, cumple siete décadas en el trono. Es ya la reina más longeva de la historia e le queda poco per superar el récord di Luis XIV, quien ostento la corona francesa durante 72 anni.

Il palazzo di Buckingham e le autorità britanniche hanno pianificato una vasta lista di attività per celebrare il giubileo del platino de la reina, desde conciertos hasta desfiles militaris, feste popolari, giornadas de puertas abiertas de la reina. Sí, han leído ustedes bien: Gran Bretaña ha puesto en marzo una gran competizione culinaria destinata a incontrare il postre que en-dulzará los eventi del giubileo.

“The Platinum Pudding Competition” è il nome ufficiale di una certa idea per gli amici della gastronomia (Jason Kelly e Ameer Kotecha) e l’organizzazione tra la Casa Real británica, il Ministerio de Tecnología, Cultura, Medios de com , los grandes almacenes Fortnum & Mason y el proyecto The Big Lunch, que lleva desde 2018 promocionando comidas comunitaris en todo el Reino Unido.

La propuesta de elegir un pudding perfecto para la reina ha entusiasmado a un país obsesionado con el programa televisiva ‘The Great British Bake Off’ -una especie de Mas-terchef para reposteros que lleva 12 temporadas en antena– y en donde la vilería casera vi un tremendo auge durante los meses de confinamiento. El plazo para mandar las recetas a concurso se abrió el 10 de enero y acabó este viernes pasado, siendo los únicos requisitos necesarios para participar el ser mayor de 8 años y enviar una receta original con cantidades, ingredienti precisstrucciones.

Cinco recettas finalisti



Escludere la prima ronda di valutazione, que irá eliminando propuestas hasta reducirlas a 24 recetas que serán estudiadas por ocho jurados expertos, entre los que estarán Mark Flanagan, jehamfe de cocina del palacio de Mary’ f British Bake Off’. Cinco postres finalisti llegarán a la competizione en vivo que se celebrará il 14 de marzo en Londres.

La receta ganadora será la que ponga el broche final a los diversis banquetes institu-cionales que se ofrezcan durante el resto del jubileo. También será compartida en medios y redes sociales para que el público pueda elaborarla en casa y festejar dulcemente los 70 años de Isabel II en el trono de Inglaterra.

¿Tendrá tanto éxito el pudding de platino come altri recetas creati per ricordare-rar antiguos hitos de la monarquía inglese? Si no pueden ustedes esperar al resultado del concurso, siempre pueden preparar un sándwich de ‘coronation chicken’ o pollo de la coro-nación (pollo cocido, mahonesa, curry y orejones o pasas), ideado en 1953 para de la ceremo de Isabel II , o un ‘Queen Elizabeth cake’, el pastel reina Isabel que a base de dátiles y coco y desde la misma fecha endulza los cumpleaños de la monarca.