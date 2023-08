Se cerchi una sedia da ufficio economica, il prezzo della sedia Acer Predator per gaming o studio è di soli 200 euro

Si parla molto di infortuni derivanti da sforzi fisici o movimenti improvvisi, ma anche ciò che il corpo soffre stando seduti per lunghe ore a lungo andare diventa latente. Un male che può essere minimizzato se ci dotiamo dell’attrezzatura giusta, come una buona sedia da ufficio per prenderci cura della nostra schiena. Questo Acer Predator Rift Ha uno sconto su Amazon che lo lascia a € 209,99.

Sedia da gaming Acer Predator Rift – Sedia da gaming ergonomica, ruote, braccioli regolabili, cuscino lombare, ecopelle, home office Nero Blu

Acquista la sedia da gaming Acer Predator Rift al miglior prezzo

con Il prezzo precedente è di 349,99 euroOra scende a 209,99 euro, vicino al suo prezzo minimo che rappresenta una differenza di 140 euro. Ricorda, se ti iscrivi ad Amazon Prime, hai una prova gratuita di 30 giorni (successivamente € 49,90 all’anno) per usufruire della spedizione espressa gratuita.

Questa sedia da gioco per lavoro e gioco è estremamente confortevole con materiali di prima qualità come Pelle sintetica Muffa sul corpo. supporta a Peso massimo di 120 kg Incorpora un pistone di Classe 3 per la regolazione dell’altezza. È altresì Reclinabile fino a 150 gradi.

Come elementi aggiuntivi, include Braccioli regolabili in quattro direzioniOltre a due cuscini, uno situato nella parte bassa della schiena e l’altro nella regione cervicale.

