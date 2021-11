Se ci lasciassero: la controversa scena eliminata in Messico | Serie TV Televisa | stelle | MX nnda nnlt | Messico

Indubbiamente, una delle serie di maggior successo del 2021. Se ci permettono. La produzione messicana, con Mayrín Villanueva e Marcus Ornellas, ha ottenuto alti livelli di pubblico durante il periodo in cui è andata in onda su Univision.

Dopo il suo periodo di successo negli Stati Uniti, il melodramma in cui hanno recitato anche Gabe Spanik, Alexis Ayala, Scarlett Gruber e la figlia di Gabriel Soto, tra un cast impressionante, è stato presentato in anteprima il 1 novembre in Messico sul segnale di Las Estrellas.

Se ci permettono, basato sulla storia colombiana “Señora Isabel” del 1993, è stato qualcosa di cui parlare da quando è arrivato in Messico perché Televisa avrebbe “censurato” una delle scene della telenovela. di cosa sta parlando? Quello che è successo? Qui te lo diciamo.

“If We Left” è stato presentato in anteprima il 1 novembre 2021 in Messico sul segnale di Las Estrellas (Immagine: W Studios)

La scena del letto “Se ci lasci” vietata in Messico

“If We Leave” è stato presentato in anteprima il 1 novembre 2021 in Messico sull’insegna Las Estrellas. Fin dal primo episodio, la telenovela con protagonisti Mayrín Villanueva e Marcus Ornellas ha dato motivo di parlare della “censura” che avrebbe subito Televisa.

Una delle scene della telenovela è stata tagliata mentre veniva trasmessa in Messico, suscitando polemiche. Questo è uno dei momenti più importanti della prima puntata di “Se ci lasciano”, quando Alicia (Villanueva) trova il marito a letto con la sua amata.

L’account Instagram specializzato in serie TV, “Noveleando” (noveleandomx), gestito da Chema Cortés, ha notato la marcata differenza tra la scena trasmessa negli Stati Uniti da Univision e quella trasmessa in Messico.

Il taglio della scena era sottile ma evidente. Il confronto tra “Noveleando” ha mostrato che in effetti la scena in Messico è stata tagliata un po’ – solo pochi secondi – per evitare di mostrare un primo piano di Sergio e Julieta quando hanno sorpreso Alicia a letto.

Dopo che l’account “Noveleando” si è occupato di spiegare la “censura” che Telenovela avrebbe potuto subire da Televisa, i telespettatori hanno interagito attraverso i social network con ogni tipo di messaggio.

“La censura è stata moderata, è passata inosservata”, “Ma in La desalmada c’erano scene più forti di quelle” o “La verità è che la scena esteticamente non era buona, penso che Televisa l’abbia modificata”, alcuni commenti degli utenti sulla scena che hanno tagliare.

Cosa significa “se ci lasciano”?

If They Left Us racconta la storia di Alicia Montell, che sta per compiere 30 anni ed è sposata con Sergio Carranza, celebre giornalista e star televisiva messicana con cui ha tre figli: Yuri, Gonzalo e Miranda.

È orgogliosa di avere una famiglia esemplare, ma non immagina che il suo marito “ideale” abbia un’amante da diversi anni. Il suo mondo crollerà dopo aver appreso tutta la verità.

Per Alicia il tradimento è colossale. Dopo molte ore di pianto e irrequietezza, dovrà prendere una decisione: perdonare il marito o per la prima volta nella sua vita prende il suo posto e preserva la sua dignità chiedendo il divorzio.

Né la situazione né la decisione saranno facili, ma Alicia ha due grandi amiche: Fedora e Rebecca, che la accompagneranno e la consiglieranno. Dopo questo momento difficile, la vita sembra darle una nuova possibilità d’amore, quando incontra Martin, un giovane molto più giovane di lei, e finisce per innamorarsi.