Se hai bisogno di un diario di missioni e NPC in Elden Ring, questa app per iOS può essere la soluzione

Shattered Ring è progettato per rendere l’avventura più facile per i giocatori che hanno bisogno di un maggiore controllo sui propri progressi.

sta lavorando Hidetaka Miyazaki Riescono ad affascinare i giocatori, anche se seducono alcune discussioni che di solito pianificano i giochi Da Software. Uno dei giochi più ricorrenti che compare in ogni nuovo gioco creativo è la difficoltà, che è una caratteristica Miyazaki conferma che rimarrà nelle sue partite futurefacendo parte di La tua identità aziendale.

salta a mondo aperto con l’autore anello antico Le peculiarità apportate durante lo sviluppo della nostra avventura attraverso queste impegnative terre di mezzo. Il gioco, a differenza di altri giochi di ruolo open world, Non ha un registro delle attivitàdalle posizioni o da qualsiasi tipo di feedback su quegli NPC che abbiamo incontrato, sembra che questo sia supposto Barriera per molti giocatorianche se altri hanno lodato il fatto che non ti senti come se fossi inseguito da icone o missioni.

Questa caratteristica era tra I primi consigli per i nuovi giocatori che vi suggeriamo da 3DJuegos. Nel nostro caso, ti consigliamo di avere un posto a portata di mano dove poter raggiungere obiettivi importanti, tuttavia il giocatore è andato oltre e si è sviluppato Un’applicazione per coprire questa esigenza.

Il loop interrotto è un database per l’immissione di noteanello rotto Lo è in sostanza Banca dati I giocatori sono ammessi Entra manualmente nomi PersonalitàIl Posizioni Dove sono e aggiungi note Missioni in corso o mercanti. Sebbene sia progettato specificamente per Elden Ring, può essere utilizzato per qualsiasi gioco di ruolo con molte missioni non quotidiane.

“Non sono uno sviluppatore iOS di professione. Ma volevo divertirmi così tanto a giocare a questo gioco che ho scritto la mia prima app per risolvere quello che penso sia Grande barriera all’accesso A molti giocatori occasionali come me”, ha spiegato Dakkari Carey, creatore dell’app Shattered Ring, per VGC. Se anche tu sei un nuovo giocatore dei mondi Miyazaki e ti senti un po’ sopraffatto, ricorda che hai 7 consigli per rendere l’Elden Ring meno difficile nelle prime ore del mattino.

