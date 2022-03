Se hai il telefono POCO più venduto, ora puoi installare l’ultima versione di MIUI 13 Global

Senza dubbio questo è stato uno degli aggiornamenti più richiesti dagli utenti Xiaomi nelle ultime settimane, e lo è Il telefono più venduto dell’azienda cinese nel nostro paese Non ho ancora ricevuto l’ultima versione di MIUI.

Ma questo ha davvero una soluzione, dal momento che Xiaomi ha appena rilasciato la versione globale di Interfaccia MIUI 13 per la tua popolarità POCO X3 Pro Inoltre, lo fa in base all’ultima versione di Android 12per questa ragione Ora possiamo godere appieno di tutte le nuove funzionalità di entrambi i sistemi operativi.

Dopo una lunga attesa, POCO X3 Pro può ora godere della MIUI 13 Global

Una cosa importante da tenere a mente è che questo aggiornamento è una versione rivolta agli utenti registrati del programma il mio aereo Xiaomi, quindi è una ROM Saranno in grado di testarne solo alcuni per escludere possibili bug prima del rilascio della versione stabile finale, Che non dovrebbe tardare ad arrivare.

Nel dettaglio, questa versione corrisponde a V13.0.3.0.SJUMIXM, la ROM ha un peso totale di circa 3.2GB E puoi scaricarlo questo link Per l’installazione manuale per tutti gli utenti registrati al programma Xiaomi Mi Pilot come abbiamo indicato in precedenza.

Con questo possiamo finalmente goderci le ultime novità di MIUI 13 e Android 12 su POCO X3 Pro, il che significa Le prestazioni del dispositivo sono notevolmente migliorate così come la possibilità di visualizzare alcune modifiche estetiche a livello di sistema Finirà con un’esperienza davvero positiva.

Questi saranno Xiaomi, Redmi e POCO che potranno aggiornarsi alla MIUI 13 Global in modo sicuro

Come abbiamo accennato in dettaglio in post precedenti E la stessa Xiaomi ha confermato che il POCO X3 Pro non sarà l’unico dispositivo che riceverà presto questo aggiornamento, e cioè che la stessa azienda asiatica Condivisione di un elenco completo degli smartphone inclusi nella prima fase di rollout della MIUI 13 Ciò avverrà nel primo trimestre di quest’anno.

Tra questi possiamo trovare: