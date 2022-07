Se hai questo gioco per PS4, puoi fare una fortuna

Se sei affezionato video gioco S tastiera del computerSaprete che ci sono alcuni titoli che possono essere di grande valore per i collezionisti, perché usciti in edizioni speciali o perché in realtà sono rarità difficili da trovare, ma non stiamo parlando di reliquie del mio passato. Infatti C’è un gioco per ps4io playstation 4, Può essere un valore di pasta interaquindi è meglio che controlli se ce l’hai perché potrebbero pagarti una fortuna. Vediamo cosa esattamente.

Il gioco per PS4 vale un centesimo

Membri PS4 Non vedo l’ora di aggiornare e ottenere PS5 Oppure Xbox Series X dovrebbe prima controllare e scoprirlo Se hanno un giocattolo raro e costoso nella loro collezione. Un sito specializzato nell’analisi e nella ricerca di vecchi giochi Grafico Ha rilasciato nuovi numeri per giochi e console i cui prezzi sono recentemente aumentati. Uno dei rari giochi sarà di particolare interesse per i giocatori PS4, poiché il titolo è stato rilasciato per la console Sony Bene come diciamo Più di una console PS5 o Xbox Series X.

Ma di che gioco stiamo parlando? questo gioco Edizione da collezione del famoso e fantastico NieR Automata di Yoko Taro . La versione gratuita di questo gioco su PS4 (cioè senza la scatola) costa £ 538, ma la versione completa in scatola è £ 649, mentre La nuova versione può valere più di 1.000 sterline, ovvero circa 1.800 euro.

Questa nuova informazione sui prezzi è stata rivelata in un elenco di articoli recenti pubblicati da Grafico. Questo fornisce un riepilogo dei giochi o delle console che hanno visto il maggiore aumento dei prezzi nell’ultima settimana.

Se sei abbastanza fortunato da avere questa versione di NieR nella tua collezione e stai cercando di mettere le mani su una console di nuova generazione, è proprio questo Puoi venderlo e spendere una parte delle vincite su una nuova PS5 O Xbox Series X e avrai ancora molto da investire in altri videogiochi.

Non male, vero? soprattutto a causa di Il gioco non era così costoso quando è stato rilasciato nel 2017 Quindi se non ci giochi più e vuoi rinnovare la tua collezione, sarebbe bene venderla per guadagnare vicino ai 2000€ che ora vale.

E chi lo sa? Può Quando cerchi nella pagina menzionata, troverai altri “tesori”. Nel mondo dei videogiochi che hanno un grande valore e che probabilmente possiedi anche tu.