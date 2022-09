Se il prezzo del tuo cellulare è inferiore a 100 euro, dovresti dimenticare di aggiornarlo ad Android 13

Attenzione, anche se è vero che ci sono telefoni cellulari di aziende come Redmi, la divisione economica di Xiaomi, che possono inventare la possibilità di rinnovare il proprio sistema. Tuttavia, c’è un altro inconveniente per questa classe di smartphone Non include alta RAM.

Il passare del tempo ha fatto sì che la stragrande maggioranza degli smartphone avesse al suo interno almeno 4 o 6 GB di RAM, raggiungendo numeri ridicoli come 12 GB nella fascia alta. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, accade esattamente la stessa cosa e almeno hai 64 GB di memoria interna. Questo è sempre stato un problema per molti e sembra peggiorare presto perché Requisiti per l’aggiornamento ad Android 13.

Almeno 2 GB di RAM per Android 13

Per aggiornare il tuo cellulare a nuova versione Android Non è solo importante per il produttore includere il tuo dispositivo tra i dispositivi compatibili, ma anche rispettarlo Requisiti del sistema operativo. Questa non è affatto una novità, ma con Android 13 sono cambiati e molti potrebbero rimanerne senza.