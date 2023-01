Se Kings ti porta PlayStation 5, non commettere questo errore o puoi romperlo

il PlayStation 5 È stato uno dei migliori regali di questo Natale, soprattutto ora che i problemi di inventario sono stati corretti e le console stanno iniziando a riempire gli scaffali dei negozi.

[Uno de los mejores mandos para iPhone por fin llega a Android]

Non è meno di questo. La nuova console di Sony è un sistema potente e supporta nuove tecnologie che gli sviluppatori stanno ancora esplorando nei loro giochi. È un modo buono e semplice per poter giocare agli ultimi titoli con la qualità che meriti; Non si tratta però di un prodotto perfetto, e fin dall’inizio il design della console è stato criticato per i suoi presunti difetti.

Problema Playstation 5

L’ultimo problema scoperto è forse il più grave finora, perché possiamo soffrirne anche se utilizziamo la console esattamente come indica Sony, anche se non facciamo niente di particolare.

Essendo una console così grande, la PlayStation 5 può essere difficile da inserire nel nostro salotto. Per questo Sony offre la possibilità di lasciare la console in modalità portrait, oltre alla classica landscape; Non è la prima volta che fa qualcosa di simile, e i precedenti modelli Sony gli hanno già permesso di fare la stessa cosa, da solo o con un supporto dedicato.

È così che devi lasciare PlayStation 5 se vuoi continuare

Sony

Tuttavia, molti esperti ora mettono in guardia contro questo Non è consigliabile posizionare la PlayStation 5 in verticale, e se lo facciamo rischiamo di mandare in crash la console. A quanto pare, la falla sta nel sistema di raffreddamento che Sony sta implementando, che utilizza metallo liquido per trasferire il calore generato dai chip ai dissipatori in modo che venga espulso all’esterno del case, come rivelato da TheCod3r su YouTube.

Il problema è che questo metallo liquido a volte può fuoriuscire e cadere sui componenti elettrici che circondano il processore principale, che è stato costruito da AMD. Secondo i proprietari di varie officine, questo accade in Console che sono state verticali per molto tempoCome rivelato dal proprietario di uno di questi negozi su Twitter. La teoria iniziale era che la vibrazione del disco spostasse i componenti e questo causasse la fuoriuscita del liquido, ma questo è stato escluso perché sono stati trovati anche modelli digitali interessati (senza unità disco).

Pertanto, potrebbe trattarsi di un difetto di progettazione, nello specifico della tenuta tra dissipatore e processore; Teoricamente, il meccanismo di bloccaggio dovrebbe comprimere entrambe le parti, ma sembra che la gravità sarebbe sufficiente per rompere quel sigillo. Ecco perché le console poste orizzontalmente non risentono di questo problema, perché il liquido rimarrà nella zona a cui è destinato.

Potrebbe interessarti

Segui gli argomenti che ti interessano