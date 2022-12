Se non hai spazio per una scarpiera, tieni le scarpe in ordine sotto il letto con l’aiuto di questo organizer

La sensazione che ci manchi lo spazio in casa, soprattutto negli armadi, è molto comune, da allora Nel corso della nostra vita raccogliamo molti vestiti e spazzatura. Tuttavia, quando la casa è davvero piccola, Ancora di più ora che il prezzo dell’affitto è salito esponenzialmente e molti sono in offerta piccole caseLa mancanza di spazio è un problema reale e difficile da risolvere, ma non impossibile. Ci sono molti trucchi per spegnere ogni centimetro della tua casa. Alcuni si concentrano sugli angoli (spazi che rimangono inutilizzati nella maggior parte delle case) e altri nell’organizzare bene gli armadi per sfruttare al meglio lo spazio e persino ampliarlo. E da 20 de shopping Oggi te ne portiamo uno nuovo per risolvere il tuo problema con le scarpe.

Può capitare di non inserire una scarpiera in casa e di avere tutte le paia di scarpe sparse per terra e negli armadi. Se questo è il tuo caso, prendi nota Organizer in tessuto con coperchio trasparente Memorizza fino a 12 paia sotto il letto. Occupa poco spazio, è pratico, economico e, soprattutto, si accende Affare dita Quindi puoi riporre fino a 24 paia di scarpe sotto il letto senza raccogliere polvere o disturbarle.

Puoi riporre fino a 24 paia di scarpe. Amazzonia

Organizzatore di scarpe “più venduto”.

Questa scarpiera ha un’etichetta Best seller su amazon e Ha più di 1100 recensioni positive da parte di utenti che l’hanno già provato. Non a caso, oltre a tutto ciò che abbiamo già indicato 20 de shoppingE il Può essere piegato quando non in uso per risparmiare spazio È ecologico in quanto è realizzato in polipropilene e cartone. Inoltre, la cover è trasparente in modo da poter trovare facilmente e comodamente il paio di scarpe che desideri Le maniglie sono così resistenti che puoi farle scivolare dentro e fuori sotto il letto tutte le volte che vuoi.

Vuoi scoprire le migliori offerte? Registrati per ricevere le nostre ultime notizie.

Tutti i prodotti e servizi sono stati selezionati in modo indipendente dai nostri giornalisti, in base ai loro vantaggi e/o sconti. Ogni volta che decidi di acquistare tramite articoli 20deCompras, 20minutos.es riceve una commissione.

In 20 minuti cerchiamo le migliori offerte su Amazon e altri store. I prezzi e la disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione.