Se possiedi uno di questi dispositivi Xiaomi, non riceverai più gli aggiornamenti MIUI

Dimentica di ricevere nuove versioni di MIUI se hai uno di questi telefoni Xiaomi

Il giorno in cui alcuni utenti di telefoni Xiaomi speravano non sarebbe mai arrivato è finalmente arrivato. da oggi, Xiaomi ha terminato il periodo di supporto Da alcuni dei suoi smartphone lanciati negli ultimi anni, lasciandolo senza Nuovi aggiornamenti MIUIPertanto, ha le seguenti notizie che arriveranno al programma Xiaomi.

Tra i dispositivi che non sono più compatibili con le future versioni di Android, ad oggi, ci sono i modelli Famiglia Xiaomi Mi 10. Ma non sono gli unici: altri modelli di redmioltre alla serie CC9 lanciata esclusivamente nel mercato cinese.

Addio agli aggiornamenti MIUI per Xiaomi MI 10

L’azienda stessa ha Aggiorna la loro pagina di supporto Per indicare cosa Nuovi telefoni Xiaomi che smettono di aggiornarsi A partire da luglio 2022. Da notare che, in linea di principio, Xiaomi Puoi continuare a inviare patch di sicurezza Più o meno frequente per questi dispositivi, soprattutto se compaiono gravi falle di sicurezza.

In totale, l’elenco è composto da 9 diversi modelli Da Xiaomi e Redmi. Tutti i modelli, a partire da oggi, Non riceverai più nuove versioni di MIUIil seguente:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite Edizione Zoom. Xiaomi Mi 10 Lite Edizione Zoom

Xiaomi Mi Note 10 (Xiaomi CC9)

(Xiaomi CC9) Xiaomi Mi Note 10 Pro (Xiaomi CC9 Pro)

(Xiaomi CC9 Pro) Telefono Redmi K30 5G

Telefono Redmi K30i 5G

Redmi K30

Redmi K30 Pro (PICCOLO F2 Pro)

Tutti i modelli elencati hanno, oggi, con Interfaccia MIUI 13. Ma dal momento che hanno raggiunto la fine del loro periodo di supporto ufficiale ad oggi, Non riceveranno più MIUI 14 Né nessuna delle versioni più recenti. Ovviamente non ne fanno parte Elenco dei telefoni Xiaomi che verranno aggiornati ad Android 13.

