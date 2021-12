Se puoi ripetere le missioni in Halo Infinite, ma 343 non sai per quanto tempo

Lo sviluppatore di 343 Industries aggiungerà la possibilità di iterare commissioni dalla campagna aura infinitaMa non è chiaro quando sarà disponibile. L’ultimo capitolo del franchise FPS fantascientifico di lunga data per Xbox è stato finalmente rilasciato per intero all’inizio di questa settimana, dopo un lungo e turbolento ciclo di sviluppo che ha ritardato Halo Infinite di un anno intero. La storia di Halo Infinite ha ricevuto molti elogi finora, con i critici che l’hanno notata come un solido punto di partenza per i principianti e un ritorno gratificante per i fan di lunga data di Halo.

Tuttavia, un aspetto della campagna nella storia aura infinita Che ai giocatori non sia piaciuto molto è l’annuncio che puoi giocare solo una volta commissioni. I giocatori possono tornare nei luoghi in cui si svolgono queste missioni per raccogliere oggetti cosmetici, ma l’unico modo per restituire le missioni stesse è ricominciare il gioco. 343 Industries ha citato il nuovo gioco open world Halo Infinite come il motivo principale della decisione, ma i fan stanno ancora cercando un modo per rivivere l’ultima avventura del gioco. Capo Mastro Senza dover iniziare un nuovo gioco. Fortunatamente, questo potrebbe presto cambiare.

Ora Paul Crocker, direttore creativo associato di 343 Industries, ha recentemente affrontato la mancanza di una funzione di ripetizione della storia in aura infinita In un’intervista a Stefifor. Ha rivelato che 343 sta attualmente lavorando per aggiungere una funzione di selezione per commissioni Al gioco più tardi, ma non posso dire con certezza quando. Crocker ha anche parlato della sfida di creare un gioco open world al posto del tradizionale formato lineare di Halo, e ha affermato che la mentalità del suo team al momento di decidere quali funzionalità sarebbero state incluse in Infinite al momento del lancio era “Per noi è stata la scelta migliore per creare un gioco migliore e aggiungerlo in seguito“.

Ripetizione commissioni Dalla storia non è l’unica caratteristica che manca alla versione aura infinita343 ha anche annunciato che il gioco uscirà senza la campagna cooperativa preferita dai fan e la modalità di costruzione del livello Forge ad agosto, anche se da allora lo sviluppatore ha confermato che verranno aggiunti il ​​prossimo anno. Questa delusione non ha rallentato la calda accoglienza della campagna di Halo Infinite o il pre-release dei suoi componenti multiplayer gratuiti il ​​mese scorso. Halo Infinite ha battuto il record Xbox per il numero di giocatori simultanei su Steam poche ore dopo il suo lancio multiplayer, e finora l’unica vera lamentela, a parte le suddette funzionalità mancanti, è la forte dipendenza di Halo Infinite dai giocatori. microtransazioni.

Tenendo conto delle buone recensioni che fai campagna aura infinitaNon dovrebbe sorprendere che molti fan vogliano riprodurre parti della battaglia di Master Chief contro gli Outcasts sul campo di battaglia di Zeta Halo. Sebbene non si sappia quando la capacità di farlo verrà aggiunta ad Halo Infinite, 343 Industries ha rassicurato i giocatori che sta arrivando.