Se ti è piaciuto Baldurs Gate III, non puoi perderti questo film uscito quest’anno

Questo film è tutto ciò di cui i fan di Baldurs Gate III hanno bisogno per completare l’esperienza.

Dungeons and Dragons non è mai stato rappresentato bene sul grande schermo

Porta di Baldur III Ha rivoluzionato tutto ciò che era sul tavolo sottosopra Su argomenti di videogiochi. Il suo potenziale è enorme così com’è Gioco di ruolo da tavoloQuindi il gioco è una vera meraviglia sotto molti aspetti. Se il tuo computer non riesce a gestirlo, oggi ti daremo un’opzione perfetta per non suicidarti più e goderti una piccola esperienza di viaggio in Forgotten Realms. Naturalmente, questa volta è acceso È un film, non un videogioco. se io fossi

In questa occasione il film è disponibile nel catalogo SkyShowtime ed è arrivato proprio oggi sui piccoli schermi di tutti gli abbonati della piattaforma. Quindi ora è il momento giusto per provarlo.

Il film perfetto per i fan Porta di Baldur III

Un ladro di poeti e la sua squadra derubano le persone sbagliate e servono su un piatto un manufatto unico e prezioso alle persone sbagliate. Garantire che il mondo come lo conosci possa essere distrutto. Per questo motivo, anche se il protagonista finisce in prigione, in prigione finirà Riunire tutta la squadra Per cercare di risolvere la situazione e Rimetti tua figlia in viaggio.

Con questa premessa, gli eroi principali, ciascuno con abilità speciali diverse, dovranno intraprendere un viaggio incredibilmente pericoloso da cui dipende l’intero destino di Neverwinter.

Sfortunatamente, il film non ebbe un grande successo al botteghino, soprattutto perché il film non ebbe un grande successo al botteghino. Ho dovuto competere contro grandi concorrenti. Ma questo non significa che sia di scarsa qualità, anzi. Indichiamo Dungeons & Dragons: Onore tra i ladri.

Gli attori sono fantastici nei loro ruoli.

Ogni ruolo è pensato per rappresentare una specifica classe di Dungeons & Dragons in un modo davvero originale.

Se sei un fan di Forgotten Realms e DnD, apprezzerai sicuramente l’intero gioco Servizio tifosi Cosa include.

Ma il film non è esclusivamente puro Servizio tifosiSe non sai nulla del mondo, rimarrai piacevolmente sorpreso perché è un mondo Film molto divertente .

. Il genere d’avventura è fortunato ad avere un film di questo stile che ci riporta a un’altra era del cinema.

Viene ricreato un mondo meraviglioso al culmine dell’universo.

Nel complesso, il film vale davvero la pena, quindi sedetevi e guardatelo se vi è mai piaciuto Dungeons & Dragons, Baldur’s Gate o semplicemente… Stai cercando un film d’avventura? Con un tocco di comicità che vi intratterrà e vi offrirà un livello di divertimento ben al di sopra della media delle produzioni odierne.

Inoltre, è ora disponibile in live streaming. Puoi guardarlo su SkyShowtime a partire da oggi.

