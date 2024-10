Se ti è piaciuto “The Gentlemen”, dovresti guardare questa serie del creatore di “Yellowstone” con Sylvester Stallone.

Alcune delle serie di maggior successo del panorama televisivo odierno sono su SkyShowtime. Uno di questi, ovviamente, Yellowstonema la piattaforma include anche altre storie di fantasia come Re di TulsaÈ un fenomeno che ha infranto anche molti record.

È considerata la migliore nuova serie in anteprima via cavo nel 2022 – e ancora di più Casa del Drago, Re di Tulsa Ha anche battuto il record di abbonamento SkyShowtime in 24 ore.

Creato da Taylor Sheridan (Yellowstone) E Terenzio Inverno (Il soprano), segue la serie Dwight “Generale” ManfrediInterpretato da Sylvester Stallone. Sta per farlo Un leader mafioso italo-americano di New York A chi è andato 25 anni di carcere per un crimine che non ha commesso. Quando verrà rilasciato, il protagonista riceverà il prezzo che è stato ingiustamente costretto a pagare.

Tuttavia, la famiglia Invernese, l’organizzazione criminale a cui appartiene, gli volterà le spalle, mandandolo a Tulsa, una città dell’Oklahoma abbastanza lontana da New York perché la famiglia intenda prenderne il controllo.

L’esilio che finisce per diventare un’opportunità per il “Generale” che… Farà tutto il necessario per diventare il re di Tulsa. È tutto un po’ arrugginito dopo 25 anni È dietro le sbarre, ma è determinato a farsi strada adesso Mettete tutti al loro posto con scioperi, se necessario.

Installato nel catalogo SkyShowtime, Re di Tulsa Ha un totale Due stagioni consolidarono il loro successo GrazieÈ il carisma di un Sylvester Stallone completamente fedele e lo sguardo dietro le quinte di un creatore Yellowstone Taylor Sheridan, scrittore capo di Il soprano.

Nella seconda stagione della serie, Dwight e la sua banda continueranno a costruire e difendere il loro crescente impero a Tulsa. Ma quando riescono ad affermarsi, si rendono conto che non sono gli unici a voler rivendicare i propri diritti. Di fronte alle minacce della mafia di Kansas City e di un potente uomo d’affari locale, Dwight combatterà per tenere al sicuro la sua famiglia e la sua squadra, tenendo sotto controllo tutti i suoi affari. Inoltre, ha ancora questioni in sospeso da risolvere a New York.

Possibile rinnovo

Dopo il successo della prima stagione. Re di Tulsa Può vantarsi di essere uno dei grandi fenomeni di SkyShowtime La sua seconda puntata sembra prendere la stessa strada. In effetti, il suo Stallone lo ha confermato Stagione 3 di Re di Tulsa In fase di sviluppo.

A dare la notizia è stato l’attore Attraverso un post condiviso sui social ha ringraziato il pubblico e il team per aver reso la serie un fenomeno. “Sono così felice e orgoglioso del nostro team che il nostro show è cresciuto del 75% rispetto allo scorso anno, cosa inaudita, e la seconda stagione ha una valutazione del 100% in TV! Pomodori marci! In più, è la seconda serie più popolare al mondo su tutti i servizi di streaming! Grazie mille, stiamo lavorando alla terza stagione adesso”.