Se utilizzi Windows 7 o Windows 8, Steam smetterà di funzionare entro un paio di giorni

Ciò che Microsoft non è riuscita a ottenere, Steam può farlo: milioni di utenti abbandonano i loro vecchi sistemi operativi. Il motivo è quello Steam smetterà di funzionare su Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1 il 1° gennaio 2024Cioè, entro due giorni.

Ecco cosa dice il supporto di Steam: Sul tuo sito web: “A partire dal 1° gennaio 2024, Steam non supporterà più Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1.. Dopo questa data il cliente vapore Non funzionerà su quelle versioni di Windows. Per continuare a utilizzare Steam, gli utenti dovranno eseguire l'aggiornamento a una versione più recente di Windows.

È strano che questa parte del supporto non sia responsabile valvola Non Microsoft, ma… Google. Questo è ciò che dice la dichiarazione: “Questa modifica è necessaria perché le funzionalità principali di Steam dipendono dalla versione integrata di Google Chrome, che non funziona più sulle versioni precedenti di Windows.”

Come continuare a utilizzare Steam su un PC Windows 7 o Windows 8

Ciò significa che un computer dotato di uno di questi sistemi non potrà più giocare ai giochi Steam? non esattamente. Se non aggiorni Steam, potrai continuare a giocare. Il problema è che la piattaforma viene aggiornata ogni settimana con nuove funzionalità, correzioni di bug, miglioramenti del supporto online, nuovo hardware, ecc.

Alcuni giochi potrebbero non funzionare bene o non essere supportati.se non hai aggiornato il client Steam.

La soluzione più logica è eseguire l'aggiornamento a Windows 10 o Windows 11. Dopotutto, il supporto di Microsoft per Windows 7 e Windows 8 è terminato da tempo e se continui a utilizzare questi sistemi sarai esposto a rischi per la sicurezza, perché i bug in cui si insinuano i criminali informatici non vengono più risolti.

Microsoft prevede di terminare il supporto per Windows 10 nel 2025, anche se offre la possibilità di pagare un abbonamento per continuare a utilizzarlo e ricevere patch di sicurezza.

Il supporto per Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1 su Steam termina il 1° gennaio 20204. Se utilizzi questi sistemi, è ora di eseguire l'aggiornamento a Windows 10 o Windows 11 per continuare a giocare.