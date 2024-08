“Se vedono potenzialità lo Stato ti paga 1.500 euro al mese” | Sollievo

Alle Olimpiadi di Roma (1960), l’Italia vinse 36 medaglie. Questi numeri impressionanti sono stati superati solo tre anni fa a Tokyo (il record assoluto era di 40, con dieci ori). Ora, con Parigi già alle spalle, il paese transalpino ha eguagliato quella straordinaria impresa, aggiungendo altri due ori al paniere. Quindi non ho osato insistere L’Italia ha giocato le migliori partite di tutta la sua carriera.

Se con il fallimento si sprofonda nel senso di colpa, con il successo gli elogi vengono distribuiti tra coloro che hanno reso possibile questo sport. Lo hanno ripreso diversi giornali economici del paese, che hanno spiegato in termini numerici la nascita di questo frutteto: Ci sono molte borse di studio o borse di studio in Italia. Inoltre, il Premi CONI (Comitato Olimpico Italiano) Sono 180.000 euro per ogni pezzo d’oroLa quantità di denaro distribuito alle confederazioni (236 milioni nel 2023) è rilevante rispetto ad altri paesi come la Spagna, per citare un esempio.

Logicamente, tutto questo è importante per capire la torta deliziosa e infinita: l’Italia (9a nella classifica delle medaglie sotto la Torre Eiffel) è in testa. La top ten completa da Atlanta ’96. Inoltre, nell’ultima edizione, la collezione di dodici medaglie d’oro, tredici d’argento e quindici di bronzo è suddivisa in quasi venti discipline sportive. Dal più storico al più remoto.

Tutto ciò che conta, sì, bisogna tornare molto indietro per capire che la vera, decisiva, potenziale stella olimpica è proprio questo: una possibilità, un’illusione, un’utopia. “Questo è il segreto. Quando fai parte di uno sport non professionistico (Scherma, Judo, Ginnastica ritmica…), Hai un’età compresa tra 17 e 18 anni, squadre sportive militari Ad esempio Fiam Giale (Polizia Economica), Carabinieri o Polizia, Vengono e ti assumono come un altro dipendente“Daniel Carrosso, fioretto con diverse medaglie olimpiche al collo, spiega che molte persone si sono caricate durante gli allenamenti a Frascati, dove si trova il suo amico Carlos Lavatore. “Con questo stipendio possiamo affrontare la gara da professionisti. Dovrebbero vederti ad un buon livello, ma Firmano prima di diventare una star. Parliamo di 1.500 euro. So da Carlos che il primo profitto arriva solo dopo un buon risultato in Spagna. Ecco un esempio. Investono su di te e questo cambia tutto”, chiarisce.

manifestato negli organi dello Stato Aeronautica, Esercito, Polizia Penitenziaria e il contratto è a tempo indeterminato. “Per tutta la vita, sì, ma dal momento in cui non si è realizzato nulla per molto tempo, dobbiamo lasciare la federazione e lavorare con loro”, avverte. Nel suo caso (Fiamme Gialle) non sarà così, perché dopo la laurea in medicina e chirurgia nel 2022 ora vuole restare coinvolto nel mondo dello sport.

Strutture importanti



Fresco di Parigi, in questo caso senza metallo, Mauro Nespoli (Medaglia olimpica individuale e di squadra in diverse competizioni passate) frequenta Relivo e spiega nel backstage che è la prima pietra di tutto. “Ho iniziato a far parte dell’aeronautica militare nel 2008Prima dei Giochi di Pechino. Sapete già che esiste un accordo tra CONI, forze armate e gruppi di polizia. È progettato per gli atleti che hanno dimostrato qualche dono o abilità nello stile olimpico. “Potrebbero aver visto la tua prestazione ai Campionati Europei o Mondiali (ha un Oro Mondiale e diversi Ori Europei, anche indoor).”

È importante sottolinearlo Il supporto non è solo finanziario ma anche tramite strutture adeguateSofisticato in molti casi. “Magnifico. Il tiro con l’arco è un piccolo sport, nemmeno un piccolo sport. I premi delle gare non bastano per vivere, almeno in Italia. Questo stipendio mi ha aiutato – ancora oggi – a dedicarmi. Solo per questo, è è facile per me ottenere risultati importanti e in questo senso non ho preoccupazioni economiche”, ha ammesso.

Questo sostegno in materia economica e infrastrutturale può essere esteso a qualsiasi settore sportivo. Logicamente, oltre al calcio, anche la pallavolo, il basket e il tennis sono già professionistici. “Forse nemmeno nel rugby, dove non ci sono atleti nelle forze armate o nelle squadre di polizia. Sì, nell’atletica, ad esempio, la cooperazione statale è massima… Lo stesso vale per la ginnastica ritmica, la scherma o il tiro con l’arco. Non so se abbiano tutti ragione, ma una percentuale molto alta di medagliati olimpici oggi fa parte di questi organismi.: Aeronautica, Marina, Esercito e Carabinieri. Poi abbiamo la Polizia Penitenziaria, la Polizia Ordinaria o la Guardia di Finanza. “Penso che ci siano sette gruppi in totale che supportano gli atleti.”

Come se ciò non bastasse, Questa collaborazione La Pietra Filosofale del grande trionfo olimpico italiano è lì Una vita lunga più di mezzo secolo. “Posso dirvi che il mio allenatore, attivo negli anni Ottanta e Novanta, ha già beneficiato di questo legame. Si chiama Roberto Finardi, e ha gareggiato nel salto triplo (campione italiano)”, conclude.

Un capitolo a parte



Per completare il puzzle è meglio ricordare i pezzi iniziali. Dove erano e come si muovevano. Perché in fondo, una volta scartati tutti gli indizi, resta solo la verità. Il miglior piazzamento dell’Italia ai Giochi di Los Angeles del 1932 (2° in classifica con 36 medaglie, dopo gli USA). Bisognava tornarci nel 1984, raggiungendo un traguardo d’oro mai più ripetuto: quattordici. Uno di loro ha vinto Stefano Serieni Sulla scheda della squadra. Al di là di qualsiasi sostegno finanziario, è meglio iniziare presto con la fiducia necessaria per iniziare a tirare di scherma in Italia.

Perché Non è un caso che il mitico Edoardo Mangiorati detenga ancora il record di medaglie olimpiche. impurità (tredici e nella scherma). Oppure, dopo le cinque medaglie di Parigi in questo campo, il Paese ha raggiunto numeri stratosferici con la spada: in totale 135, di cui 50 d’oro, il doppio rispetto ad altri sport, nei cinque anelli c’è sempre stata simbiosi. Atletico.

“Ai miei tempi c’erano solo la polizia e i carabinieri. Reclutavano giovani talentuosi che avevano ottenuto risultati importanti nelle categorie giovanili. I primi dieci atleti facevano parte di questi gruppi. Oggi va meglio perché ci sono più corpi in cerca Per il futuro. Mentre mancano quindici anni ai campioni, questo aiuta con la scherma perché onestamente non guadagna molti soldi. La polizia mi ha pagatoE lo stipendio base era di un milione di lire (circa 1.500 euro oggi)”, ricorda l’allenatore italiano di fioretto, ultimo guru uscito da Jesse, dove creò il grande maestro-proiettile Ezio Tricolli. “La città è orgogliosa di avere quattro . Campioni Individuali di Scherma Olimpica”. La sua scuola -Club Scherma JC- è la più titolata al mondo, avendo vinto quasi settecento medaglie d’oro dalla sua fondazione (1947).

Sì, questo è in realtà un capitolo completamente separato che va oltre il denaro, le infrastrutture o le forze di sicurezza statali. “Il mio insegnante Tricholi (che ha imparato a usare la spada in un campo di concentramento sudafricano) non voleva trovare stelle ma voleva creare carattere.” Anche questa storia è olimpica, ma è scritta in una lingua diversa, insieme ad altri pezzi del puzzle.