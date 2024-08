Se vuoi l’iPhone più equilibrato al miglior prezzo, questa offerta fa al caso tuo

Un display da 6,1 pollici, A15 Bionic e un’ottima batteria sono alcune delle cose che rendono speciale l’iPhone 14

L’iPhone 14 è uno dei modelli più equilibrati venduti da Apple

Nonostante il lancio nel 2022, Apple continua a venderlo iPhone14 Nell’Apple Store, il che significa che dopo quasi due anni è un dispositivo molto competente dato il suo sorprendente equilibrio tra prezzo e specifiche. Buon schermo, buon processore, ottime fotocamere e un’ottima batteria che dura tutto il giorno.

Amazon ha un grande sconto sull’iPhone 14 di Apple. Uno sconto superiore a 100 euro potrebbe fartelo accettare 745 euro. Vuoi il contesto? È venduto nell’Apple Store 859 euro per la versione con memoria interna da 128 GBquindi è un’ottima opportunità se stai pensando di rinnovare il tuo iPhone.

Lui iPhone14 È l’ideale per tutte le persone che desiderano un buon dispositivo con specifiche equilibrate Non vogliono né hanno bisogno delle funzionalità offerte dai modelli Pro. Con iPhone 14 ti garantiamo che avrai un ottimo dispositivo per molti anni.

Vuoi saperne di più sull’iPhone 14?

Lui iPhone14 visualizza a Display OLED Super Retina XDR da 6,1 polliciCon una risoluzione di 2532 x 1170 pixel e una densità di 460 pixel per pollice. Questo display offre una luminosità massima di 800 nit (tipica) e 1.200 nit per i contenuti HDR, garantendo colori vivaci e dettagli nitidi.

Per quanto riguarda le sue prestazioni,… iPhone14 Dotato di chip A15 bionicoche include CPU Hexa-core e GPU a cinque coreCiò garantisce prestazioni fluide ed efficienti sia per le attività quotidiane che per le applicazioni più impegnative, come i giochi e l’editing video. Inoltre, potrai installare nuove versioni di iOS ancora per qualche anno, come iOS 18.

IL Fotocamera posteriore per iPhone 14 È un Doppio sistema da 12 MPCon un obiettivo a focale fissa con apertura f/1,5 che migliora le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, dispone di tecnologia di stabilizzazione ottica dell’immagine e funzionalità di registrazione 4K, che ti consentono di acquisire video e foto con grande qualità e chiarezza.

Oltre a queste funzionalità, iPhone14 Include altre specifiche degne di nota, come a La batteria offre fino a 20 ore di riproduzione video, supporto MagSafe e ricarica rapida. Supporta anche il 5G e il Wi-Fi 6, garantendo connessioni veloci ed efficienti. Il dispositivo è disponibile con diverse capacità di archiviazione da 128 GB a 512 GB.

