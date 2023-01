Se vuoi un cellulare buono ed economico, la fascia media del 2022 è una chicca per te.

Il 2022 è stato un anno disastroso per le vendite di telefoni e se i prezzi continuano a salire allo stesso ritmo, tutto indica che (almeno in Spagna) non ci sarà una ripresa evidente. L’anno scorso ho scritto un articolo intitolato:Volevo acquistare un modello 2022 di fascia media e mi sono ritrovato con un modello 2021 che lo supera in ogni modo“.

Era l’aprile 2022 e le prospettive erano fosche. I cellulari sono di bassa qualità, con un prezzo medio di 300 o 400 euro. Se volevamo qualcosa di veramente decente, il biglietto finale arrivava a quasi 500€. Non è passato un anno e il 2023 di fascia media non è ancora nato, ma su questo ho le idee chiare L’acquisto di una fascia media dal 2022 sarà il migliore per la tasca. Non vedremo cellulari così economici da andare con tutto.

Il 2022 è in ritardo. momento dell’acquisto

Di fascia media per meno di 200 euro, medio-alta per circa 300, non chiedevano molto neanche loro. Anche se abbiamo anche ordinato auto nuove e buone per meno di 20.000 euro: download correnti Lo hanno reso impossibile.

Fortunatamente (o meno fortunati, se vendiamo presto il telefono), i telefoni Android subiscono un forte calo di valore nei mesi successivi al loro lancio. Una grande opportunità per acquistare telefoni cellulari dopo solo pochi mesi di vita utile, con Risparmia più di 100 euro in alcuni casi. Di come il produttore abbia, ufficialmente, ridotto di 100 euro il prezzo di un telefono di fascia media, cosa di cui parleremo più avanti.

Ho fatto un giro su Amazon per controllare i prezzi attuali di alcuni dei migliori cellulari di fascia media del 2022 e… sorpresa. Sono al prezzo che avrebbero dovuto essere ottenuti come PVP. Vediamo di cosa sto parlando.

All’interno del catalogo Xiaomi, il Redmi Nota 11 può essere acquistato per 190 euro Nella versione da 6 + 128 GB (non posso consigliare in nessun caso la versione da 4 GB di RAM). Cellulare costa 259 euro in questa versione.

Realme ha anche venduto il suo concorrente al Redmi Note 11, e mondo 9, ad un prezzo piuttosto alto: 279 euro. Fino ad oggi, per 219,99 euroAbbiamo un telefono con schermo AMOLED Snapdragon 680 e 90Hz, quindi sì.

Se alziamo il budget a 350 euro, abbiamo una situazione piuttosto strana. Puoi comprarti un GooglePixel 6a 100 euro in meno rispetto al suo prezzo di partenza. Google ha deciso di abbassare il prezzo di questo modello di fascia media, e visto che ha toccato i 359 euro non è più salito, se non sulla sua pagina ufficiale. Stessi numeri per Samsung. per te A52S È stato messo sul mercato a 449 euro. Oggi costa 343 euro.

Essendo modelli di solo un anno, hanno ancora un ciclo di aggiornamento. E la possibilità di acquistare una nuova garanzia completa. Il 2023 ci porterà, salvo sorprese, un andamento simile a quello del 2022. Fascia media costosa, con specifiche non del tutto in linea con il conto finale, e con dure argomentazioni rispetto ai modelli dello scorso anno che seguiranno buona parte del la scheda tecnica, ma con grandi sconti.