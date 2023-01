Sean McVay ha detto ai Rams che sarebbe rimasto come allenatore

Dopo giorni di voci, Sean McVay ha detto che avrebbe continuato a giocare l’anno prossimo

Angeli – Sean McVay Riferito a Rams di Los Angeles La squadra ha annunciato venerdì che rimarrà capo allenatore.

La decisione arriva giorni dopo Sean McVay Ha detto nella sua conferenza stampa alla fine della stagione che avrebbe preso il “momento giusto” per decidere sul suo futuro per vedere “il modo migliore per continuare ad andare avanti nel modo giusto: essere il miglior allenatore che puoi essere. “

il arieti Sono usciti da una stagione 5-12, la peggiore stagione di McVay da quando è stato assunto Angeli Nel 2017 hanno affrontato innumerevoli infortuni, incluso il quarterback titolare Matteo Staffordun ampio futuro coppa di rame e placcaggio difensivo Aaron Donald.

Durante la bassa stagione 2022, Sean McVay Sottoscrizione di un contratto di proroga fino al 2026, pari alla durata del contratto sottoscritto dal Direttore Generale Perché Sneed.

Non è la prima volta che è possibile ritirarsi Sean McVay. Nella settimana precedente a Super Bowl LVI Lo scorso febbraio, McVay ha risposto a una domanda dicendo che “non ci arriverà” nella posizione fino a quando non avrà 60 anni e ha parlato di cose che vuole fare al di fuori del calcio.

“So di amare il calcio e ci sono molto coinvolto e ora sono nel momento”, ha spiegato McVay all’epoca. “Ma a un certo punto chiedi anche: ‘Cosa vuoi essere in grado di fare?'” “Voglio avere una famiglia e voglio passare del tempo con loro.”

dopo il trionfo arieti Al Super Bowl, gli è stato chiesto McVay Se torno Angeli Anno 2022. Mi ha risposto: “Vedremo”. Ma meno di due settimane dopo potenzadisse McVeigh ESPN che non avrebbe perseguito alcuna opportunità televisiva e che sarebbe tornato ad allenare i Rams.

Sean McVayche è stato l’allenatore più giovane ad essere assunto – aveva 31 anni nel 2017 – nella storia del campionato moderno. nflper me Angeli a un punteggio di 67-41 in sei stagioni, inclusi i playoff. la sua squadra arieti Ha vinto tre titoli NFC West e due campionati NFC e un potenza.

Dopo questa stagione, McVay ha definito il suo lavoro “una bella sfida” e ha detto: “Non cambierei nulla di tutto questo”.