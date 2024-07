Sean Ono Lennon non permetterà che la musica di suo padre venga dimenticata: “È mio dovere”

Sean Ono Lennon ritiene suo dovere attirare l’attenzione sulla musica di suo padre per il bene del mondo (Reuters/Getty Images)

Sean Ono Lennonfiglio John Lennon E Yoko Onoha sottolineato l’importanza della musica di suo padre in una recente intervista volte. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento importante, in coincidenza con l’uscita della nuova versione del quarto album solista del padre. Giochi mentalipubblicato all’inizio di questo mese.

“L’unica cosa della carriera solista di mio padre è quanto sia personale. divennero le sue lettere. È come un libro di memorie, ed è mio compito attirare l’attenzione sulla musica di mio padre. Non solo è mio dovere nei suoi confronti, ma… Dovere verso il mondoSean ha spiegato.

“È mio dovere attirare l’attenzione sulla musica di mio padre”, ha detto Ono Lennon dell’eredità dell’ex Beatle (King Collection/Avalon/Getty Images)

L’uscita di questo ultimo remix includeva molti mix diversi che miravano a raggiungere questo obiettivo Evidenziando diversi aspetti delle canzoni di John Lennon.

Oltre a mettere in risalto la musica, Ono-Lennon ha parlato del rapporto dei suoi genitori. “Si sono trovati di fronte a un enorme divario Sicuramente hanno combattuto attraverso gli alti e bassi, Ma non hanno mai dubitato del suo amoreHanno descritto la loro storia d’amore come un legame profondo e duraturo.

John Lennon e Yoko Ono si sposarono il 20 marzo 1969 e la loro relazione fu tragicamente interrotta quando l’artista fu assassinato l’8 dicembre 1980. (Evening News/Shutterstock)

E ha aggiunto: “È importante ricordarli come esempio. Anche nei momenti difficili, si vedeva che mio padre pensava a mia madre. Erano irrevocabilmente intrecciati.

Dichiarazioni Sean Ono Lennon Ha coinciso anche con la première di un nuovo video musicale per la canzone “Isomasen (Mi dispiace)” di John Lennon.

Questo video presentava filmati domestici intimi girati dal musicista stesso Momenti quotidiani con Yoko Ono Nel suo appartamento a New York.

Il nuovo video musicale di Lennon include filmati intimi girati dal musicista stesso nel suo appartamento di New York (The John Lennon Estate/Universal Music)

In una precedente intervista con Il Times della domenicaSean ha commentato il processo di ristampa Giochi mentali. Ha spiegato che alcuni dei nuovi mix amplificavano deliberatamente il suono John LennonMentre altri si sono concentrati su elementi musicali specifici.

“Il mondo com’è adessoLe persone hanno dimenticato molte cose che non avrei mai immaginato potessero essere dimenticate. Mi rifiuto di lasciare che ciò accada a questa musicaHa confermato.

Sean Ono Lennon ha parlato del rapporto d’amore tra i suoi genitori, dicendo che non hanno mai messo in discussione il loro amore, anche nei momenti difficili (Armando Gallo/Getty Images)

L’album è stato registrato durante un periodo difficile per lui John Lennonche all’epoca viveva a Los Angeles, separato da Yoko Ono Su suo suggerimento di stare con l’assistente della coppia, Maggio Pang.

Secondo lui Fotografo e amico intimo di Lennon, Bob GruenIl musicista era in uno stato di discordia e transizione. “Mi chiedevo se sarei mai tornato a New York. “Pensavo che avrei potuto trovare un posto alle Hawaii, altrimenti sarei morto”, ricorda.

Il cantautore britannico ha vissuto un periodo difficile a Los Angeles, dopo l’allontanamento da Yoko Ono, prima di tornare a New York (Michael Butland/Getty Images)

Finalmente, John Lennon tornò a New York nel 1974, dove trascorse gli ultimi sei anni della sua vita prima di essere assassinato. L’8 dicembre 1980, davanti alla sua residenza nel Dakota Building Mark David Chapman.

Gruen ha anche condiviso ricordi degli ultimi anni John Lennon in New York. Secondo lui, l’ex Beatle stava cercando di ristrutturare la sua vita.

“Non è morto in un incidente o per una malattia. La sua morte ha rotto la mia fiducia in tutto ciò su cui ero concentrato in quel momento. Ha imparato molto crescendo suo figlio e godendosi la vita e la sobrietà“, ha commentato.

Lennon ha vissuto a New York negli ultimi anni della sua vita e ha cercato di ristrutturarla a livello personale e familiare (EFE/PBS)



Riflettendo sulla vita troncata dell’artista, il fotografo ha aggiunto: “Ognuno ha il tempo che ha e Aveva otto anni più di Gesù“, riferendosi alla famosa e controversa dichiarazione di Lennon del 1966 sulla popolarità gli scarafaggi Paragonato a Gesù Cristo.

Il musicista aveva 40 anni Al momento della sua morte avrebbe compiuto 84 anni, il 9 ottobre. Sean Ono Lennon, che aveva solo 5 anni quando suo padre morìha la responsabilità di mantenere viva la sua eredità musicale.