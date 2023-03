Sean Payton dice che Jody e Sutton non saranno scambiati

Il mercato dei ricevitori veterani è diminuito dopo che l’allenatore dei Denver Broncos Sean Payton ha dichiarato che né Jerry Goody né Cortlandt Sutton erano disponibili per il commercio.

Payton ha commentato la sua apparizione domenicale su NFL Network durante il primo giorno della riunione dei proprietari in Arizona.

“Non scambieremo questi due ragazzi”, ha detto Payton, riconoscendo che i Broncos hanno avuto richieste sulla loro disponibilità per i ricevitori, che hanno combinato per 1.801 yard e 8 touchdown nel 2022.

“Abbiamo avuto delle chiamate, puoi scommetterci. Sono due ottimi giocatori”, ha detto Payton, “ma stiamo lavorando al raggruppamento dei talenti in questo momento. Perché la gente chiama? Perché sanno che non abbiamo scelte al draft e possiamo, perché ci sono state alcune discussioni l’anno scorso, credo, in termini di Courtland. Ma amiamo il gruppo con cui lavoriamo”.

I Broncos hanno solo cinque scelte nel Draft NFL il mese prossimo, ma non ne hanno una prima del terzo round dopo aver rinunciato ad alcune scelte preziose per acquisire il quarterback Russell Wilson da Seattle l’anno scorso e Payton dai Saints l’anno scorso. inverno.

Wilson è costato loro la prima e la seconda scelta l’anno scorso e quest’anno e hanno dovuto inviare il primo round ottenuto da Miami in uno scambio di Bradley Chubb a New Orleans per ingaggiare Payton.

Gowdy non è stato all’altezza delle aspettative dopo essere stato selezionato nel primo round del 2020, principalmente a causa di infortuni, anche se l’anno scorso ha concluso la stagione in modo decente, mettendo a segno grandi numeri dopo essere passato alla posizione di ala.

Una scelta del secondo giro del 2019, Sutton non è stato lo stesso da quando si è strappato il suo ACL nel 2020. Ha ottenuto solo due passaggi in ciascuna delle ultime due stagioni.