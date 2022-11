Sean Penn e Zelensky | Sean Penn regala a Zelensky uno dei suoi Oscar, che lascerà a Kiev fino a “Victory”

L’attore americano Sean Penn ha incontrato a Kiev il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che Consegna di uno dei due Premi Oscar che hai ricevuto E che, ha spiegato, rimarrebbe in Ucraina fino a quando il Paese non vincerà la guerra, secondo il presidente.

“Questa volta il nostro incontro è stato speciale”, ha detto Zelensky dopo l’incontro di martedì sul suo account Facebook. “Sean ha portato la sua statuetta agli Oscar come simbolo di fiducia nella vittoria del nostro Paese. Rimarrà in Ucraina fino alla fine della guerra”.

Questo è Per la terza volta, l’attore e regista americano ha visitato l’Ucraina Dall’inizio dell’invasione russa del paese il 24 febbraio.

Durante l’incontro, il Presidente dell’Ucraina Benn è stato insignito dell’Ordine al merito di terza classe Lo ha ringraziato “per il suo sincero sostegno e l’importante contributo alla divulgazione dell’Ucraina nel mondo”.

Successivamente, entrambi si recarono a Kiev nel luogo in cui era stata installata una targa con il nome di Sean Bean, che si chiama Alley of Courage.

Ben, tra molti altri premi, ha ricevuto due Oscar per i suoi film Mystic River e Milk, e Ha fatto la sua prima visita in Ucraina all’inizio della guerra per registrare un documentario sul conflitto.