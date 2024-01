Sebastian Cáceres non ha ancora deciso il suo futuro con l'America

Nonostante le recenti indiscrezioni indicassero un possibile accordo tra… Club d'America E il difensore uruguaiano Sebastian Cáceres prolunga la sua permanenza nella squadra cubana Per altri sei mesi, fonti vicine al giocatore hanno detto ad AS che lo erano Valutare attentamente le proposte che arrivano dall'EuropaCosì come la possibilità di mantenere l'attuale contratto fino alla sua scadenza, ovvero un altro anno. Sottolineano che l'intero processo è ancora in fase di valutazione.

Tra le offerte confermate arrivate al tavolo di Cáceres spiccano le seguenti: Due club del campionato italiano, il Torino, secondo il portale Tuttosportavrebbe fatto un'offerta di 7 milioni Tra i dollari per il difensore uruguaiano, spunta anche il Napoli. Inoltre è stato menzionato un interesse Tottenham Hotspur nella Premier League inglese.

Lo spiegano dalla loro cerchia più vicina Il calciatore si sente a suo agio in AmericaIl che complica la tua decisione sul futuro a breve termine. Nonostante i colloqui con le suddette squadre siano in corso, in questa fase delle trattative non è ancora stata data la certezza sul suo destino in questo mercato.

Il destino di Sebastian Cáceres, sia che lasci “Águilas” in questa finestra di mercato o che prolunghi la sua permanenza nella squadra per un altro anno, sarà deciso nei prossimi giorni.