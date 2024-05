Sebastian Gonzalez, famoso per “House of Colombia”, ha assunto la guida del “Team Galaxy”

L’iconica casa della Columbia ha ancora una volta un leader galattico – Credit @Duban_Duhamel/X

Non c’è dubbio che la tensione diventi chiara nei capitoli finali del libro La famosa casa della Columbia Con differenze negli scontri tra le squadre. Recentemente si è verificata una delle eliminazioni più controverse del concorso Coesistenza, dove Sebastian Gonzalez si è salvato con un clamoroso 42,25% dei voti.

Tuttavia, è stata una notte amara per lui Papillon Che hanno perso una delle loro chips eliminando Diana Angel, che ha ricevuto solo il 12,15% dei voti dei miei follower. la realtà.

Con l’inizio di una nuova settimana. Si è svolto un giro di prova in cui il pubblico aveva due opzioni: il giudizio vero e proprio dei membri dell’associazione Galassia Oppure uno di loro resta con Al-Nasr.

L’attore ottiene un’altra vittoria per il Team Galacticos in “The House of the Famous Columbia” – Credit@loleyherreracuero/TikTok

Poiché non sono state annunciate modifiche per questa settimana, mercoledì 15 maggio il leader della settimana riceverà nuovamente l’immunità per l’eliminazione, con la possibilità di salvare uno dei suoi compagni di squadra dal tabellone. Le cose stanno così, Il test drive si è svolto nelle prime ore del mattino di lunedì 13 maggio e Sebastian Gonzalez è stato il vincitore assoluto.

Presidente Ha dato istruzioni alle celebrità, che dovevano salire sul balcone per superare questa prova. Per alcuni è stato semplice, per altri è stato un po’ complicato, a causa della tensione che comportava l’ottenimento di questo beneficio.

“Come puoi vedere, c’è una vasca per le palline e una base per ogni celebrità, e questa base ha un supporto con alcuni piccoli fori al suo interno troverai palline viola e gialle. Alcune lettere gialle hanno delle lettere da cui devono comporre una frase che dirò loro una volta iniziato il gioco.“dichiarò il proprietario della casa.

Martha Isabel Bolaños non è d’accordo con il comportamento di Sebastian Gonzalez e ha segnalato la questione a Julian Trujillo – Credit @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Come al solito, in entrambe le dinamiche che impone Presidente Questo viene fatto in due o tre round, che le celebrità in questa occasione dovevano completare. Per essere incoronato vincitore della sfida bisognava completare la frase e gridarla a voce altissima e avanzare così alla fase finale nella quale per due giorni si conosceva il nome del leader.

Il gioco aveva qualcosa in contrario per i membri squadra galattica, Ebbene, sì o sì, Sebastián González ha dovuto accettarlo, dato che è stata Martha Isabel Bolaños a essere giudicata da Diana Ángel, e Julián Trujillo non poteva ripetersi come capitano. Nel girone d’andata vinse l’ex protagonista, dando un po’ di speranza alla squadra, nel girone di ritorno il merito andò ai Pantera.

Sebastian Gonzalez in “Colombia Famous House” – Diritti di credito/stampa a RCN

Alla fine, le celebrità dovevano affrontarsi nella fase finale, quindi alcuni pensavano che sarebbe stato Kevin Fuentes, meglio conosciuto come Pantera, a vincere la sfida. Ma questa volta la partita riguardava la strategia, non il potere, quindi Gonzalez apprese la notizia Presidente Contare su di lui come leader.

“Sebastian, tu sei il nuovo capitano per questa settimana”, ha detto. Presidente, Ciò suscitò grande gioia tra i suoi colleghi, che corsero a congratularsi con lui.

La famosa casa della Columbia È diventato un fenomeno sociale, ha suscitato scalpore nelle reti ed è diventato argomento di conversazione. Gli spettatori non vedono l’ora di vedere come finirà la storia di queste celebrità chiuse in casa, e hanno anche alzato la voce per esprimere alcune incongruenze viste dal lato della produzione.

Ecco alcuni fatti interessanti sul programma:

Carla Giraldo e Cristina Hurtado non sono quello che sembrano, dice una delle influencer presenti tra il pubblico di “The House of the Famous Columbia” – Foto per gentile concessione di RCN