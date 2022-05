Secondo Bill Gates, Elon Musk potrebbe complicare le cose su Twitter

Nel bel mezzo di un’intervista con Il giornale di Wall Street, Bill Gates, fondatore ed ex CEO di Microsoft, ha parlato del futuro che Twitter potrebbe avere sotto la tutela di Elon Musk, che ha recentemente acquistato il social network. Gates ha avvertito che con i piani del CEO di Tesla di implementare gli SMS, potrebbe “peggiorare”.

“In effetti, potrebbe peggiorare le cose… “Non è del tutto chiaro”, ha affermato il fondatore di Microsoft, riferendosi al fatto che Twitter potrebbe non avere un buon futuro nelle mani di Musk, poiché quest’uomo non sarebbe “totalmente chiaro” su tutti i cambiamenti o le direttive che vuole dare. alla rete sociale.

“Qual è il tuo obiettivo quando parli di ‘apertura’? Cosa ne pensi di coloro che dicono che i vaccini uccidono le persone o che Bill Gates segue le persone? Ed è qualcosa che secondo lui dovrebbe essere pubblicizzato? Quindi non è ancora del tutto chiaro cosa sia intenzione di fare.” Gates si è interrogato nel mezzo del suo discorso, dicendo che, a suo avviso, Musk non fa ancora luce sulla direzione che prenderà Twitter.

Tuttavia, ha anche insistito sul fatto che le sue parole non erano “una predizione”, cioè al momento non si può dire cosa accadrà al social network mentre è sotto la tutela di Musk, in quanto non va “svalutato”. Il proprietario del magnate SpaceX. “Dubito che accadrà questa volta, ma dobbiamo avere una mente aperta e non sottovalutare Elon”.Ha dichiarato nella sua intervista.

“Quello che ha fatto a Tesla è fantastico, ha aiutato con il cambiamento climatico, quello che ha fatto a SpaceX, farà (una specie di) miglioramento questa volta? Dovrebbero esserci leggi che trovino un migliore equilibrio tra libertà di parola e teorie del complotto che confondono persone? Sai, pensa che Elon possa migliorare Twitter.Gates ha insistito, sottolineando che mentre Musk ha già ottenuto grandi successi, ha bisogno di un quadro più chiaro per apportare un cambiamento positivo e significativo nel social network.

e aggiunse, “Non so esattamente cosa farà, ma c’è un’opportunità e dobbiamo innovare in questo settore”, Conclude con la sua idea, assicurando al pubblico che, sebbene non stia pensando se funzionerà o meno, spera che il magnate di Tesla possa impostare la rotta per Twitter in modo più chiaro.

Twitter può essere costoso per aziende e utenti governativi: Elon Musk

L’uomo d’affari miliardario Elon Musk continua a fornire nuovi dettagli sul futuro del social network Twitter, dopo averlo acquisito per 44 miliardi di dollari.

in questa occasione, Chiarire se l’uso di questo social network avrà un valore per gli utenti. “Alla fine, la caduta dei massoni è stata quella di rinunciare ai loro servizi di tagliapietre per niente”, ha detto Musk tramite il suo account Twitter.

Twitter sarà sempre gratuito per gli utenti regolari, Ma potrebbe comportare un piccolo costo per gli utenti commerciali/governativi‘”, ha confermato il polacco di origine sudafricana.

Nei giorni scorsi Musk ha pubblicato un trailer in cui si riferiva anche alle ideologie politiche del mondo, e indicava che per preservare la libertà di espressione nei social network, Entrambe le estremità dello spettro politico hanno dovuto essere messe a disagio, con i leader di tutto il mondo che hanno espresso preoccupazione per la “retorica” ​​che potrebbe essere rilasciata su Twitter dopo gli avvertimenti di Musk.

“Affinché Twitter meriti la fiducia del pubblico, deve essere politicamente neutrale, il che significa effettivamente sconvolgere allo stesso modo l’estrema destra e l’estrema sinistra”.E Queste le parole che il magnate sudafricano degli affari ha condiviso sul suo account di social network ufficiale di recente acquisizione, sottolineando i piani che sta portando in questo spazio virtuale, sottolineando la necessità di restituire la “fiducia” degli utenti.