Secondo Bloomberg, Apple ha finalmente fissato una data per l’arrivo di Apple Intelligence sull’iPhone e il lancio del prossimo iPad Mini

Con l’aggiunta di nuovi dispositivi al suo catalogo, Apple si è trovata di fronte a un dilemma: mantenere il rigido programma di rilascio autunnale o adottare una strategia più flessibile a favore dell’innovazione e della creatività. Tutto sembra indicare che Apple abbia scelto la seconda strada.

Un esempio di ciò è che l’azienda prevedeva di lanciare nuovi prodotti il ​​1° novembrecome MacBook Pro con M4 o iPad mini 7, secondo Mark Gorman, da Bloomberg. Mentre altri, come il nuovo iPhone SE, arriveranno nel 2025. Inoltre, le prime funzioni di Apple Intelligence arriveranno con l’aggiornamento iOS 18.1 il 28 ottobre, mentre il resto sarà in aggiornamenti intermittenti durante il prossimo anno.

Ciò che distingue Apple è il suo impegno verso un rigoroso programma di rilascio annuale.. Sia gli utenti che gli investitori si sono abituati ad una formula semplice ma efficace: una nuova formula programmazione È stato introdotto a giugno e poi, a settembre e ottobre, sono stati lanciati nuovi modelli di iPhone, iPad e Mac.

Tuttavia, Gorman avverte Negli ultimi anni l’azienda ha diversificato un po’ la propria attività. Prodotti come AirPods e Apple Watch sono stati aggiunti al suo catalogo. Ciò non include diverse versioni di iPhone o altri dispositivi che non richiedono aggiornamenti frequenti, come iPhone SE o Apple Watch Ultra.





Un modello flessibile per l’innovazione

Rispettare il programma e rilasciare aggiornamenti annuali è diventato impraticabile e l’azienda è stata costretta a ritardare il rilascio di alcune funzionalità software, come è successo di recente con Apple Intelligence, che non è arrivata contemporaneamente al lancio dell’iPhone16. Ma, L’azienda sapeva come ribaltare la situazione e diceva che sarebbe arrivata l’intelligenza artificiale.Aggiornamenti nidificatis” durante quest’anno e il prossimo.

Detto questo, l’azienda ha scelto di lanciare i prodotti quando sono pronti, con lanci distanziati.. Ciò consente ad Apple di essere più flessibile e innovativa. Tuttavia, Gorman sottolinea che ciò potrebbe creare incertezza tra gli investitori abituati al calendario tradizionale.





Apple Intelligence arriverà in alcune parti

Secondo i rapporti voci, L’aggiornamento iOS 18.1 arriverà il 28 ottobree porterà con sé le prime funzionalità Apple Intelligence per iPhone 15 Pro e iPhone 16. Queste funzionalità includono strumenti di scrittura migliorati per riscrivere, riassumere e correggere il testo, oltre alla nuova interfaccia utente Siri.

L’aggiornamento integrerà anche i riepiloghi delle notifiche per diverse app, tra cui Messaggi e Mail, e un nuovo strumento in grado di rimuovere elementi indesiderati dalle foto utilizzando l’intelligenza artificiale generata.

Tuttavia, alcune delle funzionalità più avanzate di Apple Intelligence arriveranno negli aggiornamenti successivi. Il rilascio della prossima versione, iOS 18.2, è previsto per dicembre e includerà il supporto per ChatGPT, Image Playground e Genmoji per la creazione di emoji personalizzati. Il resto delle aggiunte all’IA di Apple arriveranno all’inizio del 2025riferiscono i media.





I nuovi Mac M4 potrebbero arrivare a novembre

Come accennato in precedenza, Alcuni dei nuovi modelli Mac che potrebbero arrivare con il chip M4 il prossimo novembre lo sono:MacBook Pro, iMac e Mac mini. Mentre MacBook Air, Mac Studio e Mac Pro riceveranno l’aggiornamento con M4 nel 2025.

Il prossimo mese dovrebbe essere rilasciato anche l’iPad mini aggiornato. secondo dalle 9 alle 5 macL’iPad 11 non arriverà prima del 2025.

L’arrivo del chip M4 è molto atteso dagli utenti Mac, poiché si tratta del primo chip progettato da Apple appositamente per l’intelligenza artificiale.