Secondo Frank Grillo, il Purge 6 sta già andando avanti

Tra due anni, sarà un decennio alla premiere del primo film pulizia, ma anche se nel giro di un minuto è emerso che questa saga potrebbe finire con Pulizia per sempreOra sembra che la nuova puntata sia già in fase di sviluppo.

distanza formulazioni Di James de Monaco sulle sue idee per un sesto film finale da pulizia, l’attore Frank Grillo Beneficiato di un’intervista con un podcast elenco di riproduzione per confermarlo 6. pulizia Sarà già in fase di sviluppo.

“Impegnato! Abbiamo promesso di farlo: La Purga 6 sotto la guida di (James de Monaco)”, Grillo ha detto quando gli è stato chiesto di un nuovo film in questo franchise. “(Purge 6) è incentrato sul personaggio di Leo Barnes. Sono entusiasta. (De Monaco) mi invierà la sceneggiatura. È appena finita. Quindi sì, sono davvero entusiasta”.

“Adoro fare i film di Purga. Sono emozionato, mi hanno chiamato e hanno detto che James voleva dirigerne un altro e io ho detto, ‘Non dirmelo nemmeno. OK'”, Il rappresentante ha indicato.

6. pulizia Non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma quando si aggiungono queste dichiarazioni di Grillo con i precedenti commenti di DeMonaco, tutto indica che questo universo non ha ancora intenzione di dirsi addio.