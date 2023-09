Secondo Gustavo Adolfo Infante, i commando avevano preso di mira il marito di Inés Gomez Montt, non Miguel Bossé

Inés Gomez Montt e Victor Álvarez Puga sono in fuga; Mentre Miguel Bosé vive nella casa che le apparterrà (Foto: Instagram)

Era venerdì scorso, 18 agosto, quando un commando armato è entrato in un’abitazione Miguel Bossa sud di Città del Messico per spogliarlo dei suoi vari oggetti di valore.

Il delitto è avvenuto la notte dello stesso giorno, quando gli uomini che erano entrati nella residenza situata nell’esclusiva zona di Rancho San Francisco, hanno minacciato e arrestato il cantante spagnolo, i suoi due figli adolescenti e due dipendenti della casa, mentre prendevano oggetti di valore e portandoli all’interprete. carrello.

Questo doloroso evento è ancora oggetto di speculazioni, soprattutto perché non è stato chiarito come un commando armato composto da dieci persone sia riuscito ad entrare “così facilmente” nella sezione esclusiva che contiene vari filtri di sicurezza.

Allo stesso modo, il fatto che il cantante Maurinamia Ha informato le autorità solo diversi giorni dopo il furto. Inoltre, è emersa l’informazione che la residenza in cui vive il personaggio famoso appartiene a lui Ines Gomez Mont O un membro della tua famiglia.

La proprietà del Rancho San Francisco apparterrà alla socialite accusata oggi di riciclaggio di denaro (Immagine: file)

La casa in cui vive anche l’attore, nel sud della città, nell’ufficio del sindaco Álvaro Obregón, sarà affittata o forse gestita dall’attrice e sociale Ciò che rimane Fuggitivo dalla giustizia per due anni, poiché è accusato di riciclaggio di denaro e criminalità organizzata a seguito di una presunta frode fiscale da 3,6 milioni di sterline avvenuta nel 2017.

Ora, quasi un mese dopo l’aggressione di alto profilo, ha detto il giornalista Gustavo Adolfo Infante Ha fornito maggiori informazioni su quanto accaduto. Il giornalista ha condotto una trasmissione in diretta sul suo canale YouTube, in cui ha affermato che la persona entrata in casa lo stava originariamente cercando. Victor Manuel Alvarez Bogail marito di Gomez Montt, anche lui ricercato dalle autorità.

Secondo lui il gruppo di uomini è entrato dalla porta principale e non dalla valle circostante come abbiamo accennato qualche giorno fa.

“Non è stato detto nulla dell’aggressione, ma la gente di questo bellissimo, costoso ed esclusivo quartiere, dove si trova la casa del signor Miguel Bosé, non ha capito come siano entrati. Si è scoperto che non era contro Miguel Bosé, ma me l’hanno detto, e lui è uno di loro Le linee di ricerca più pericolose Cosa c’era e cosa c’era da trovare? Victor Manuel Alvarez Boga“Sapete che lui e Ines sono fuggitivi dalla giustizia messicana, e non è chiaro se questa casa appartenesse a Ines o a uno dei suoi zii, ma Ines viveva lì”, ha detto il giornalista di intrattenimento.

Il famoso uomo era a casa con i suoi due figli e due dipendenti (Immagine: Instagram/miguelbose)

Secondo l’interlocutore, “si vocifera ad alto livello” che il comando armato “ha ricevuto informazioni” che Victor Manuel e Inés si trovano nella casa e li stanno inseguendo. “Poi un commando armato, pesantemente armato e professionale è entrato nella casa di Miguel Posé, pensando che fosse Álvarez Poga, ed sono entrati nelle stanze e hanno capito che era Miguel Posé e non Álvarez Poga, ma in realtà erano minacciati.”

Infante ha detto che gli hanno detto che “per coprire l’errore”, gli aggressori “hanno rubato alcune cose di Miguel Posé, solo poche cose, non è stato un grosso problema, e non hanno sparato a nessuno”.

Non ha menzionato i nomi di nessuno tranne l’autista Nel momento in cui il mio destino è cambiato Ha affermato che è stata “una persona importante” a dare l’ordine di andare a cercare Puga nella casa situata nel quartiere dove vivevano anche persone come Pati Chapoy e Galilea Montijo.

“Ho chiesto: ‘Sono volati a valle?’ E mi hanno detto: “No, i periti l’hanno già controllato, nessuno è entrato nella valle, se lo hanno fatto sono entrati dalla porta principale della lottizzazione, l’hanno già controllato perché è a terra, ci metti il ​​piede” e tu ‘vai giù’”, ha espresso.