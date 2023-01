Secondo i dirigenti, la CBDC di Banxico è nella sua fase iniziale

La Banca del Messico (Banxico) ha riferito che la sua valuta digitale (CBDC) nella “fase iniziale” del suo sviluppo, nella preparazione del bilancio e successivamente nella fissazione della data di lancio.

Secondo il quotidiano El Sol de México, la direzione generale dei sistemi di pagamento e delle infrastrutture di mercato di Banxico è l’area che sviluppa CBDC per il Banco de México, che ha stanziato 10,22 milioni di pesos nel 2022 per lo sviluppo della valuta digitale.

banxico aprire Ecco a El Sol de México:

A ottobre, Banxico ha annunciato il rinnovo Dal sistema di pagamento elettronico CoDi (lanciato tre anni fa) per ampliare la gamma dei metodi di pagamento e creare così condizioni ottimali per l’uscita della moneta digitale Banca centrale (CBDC).

BeInCrypto riferisce che Banco de Mëxico sta rinnovando CoDi in modo che gli utenti messicani possano effettuare trasferimenti di denaro più velocemente. Denominata “CoDiCel” o “PagoCel”, la nuova piattaforma utilizzerà la stessa infrastruttura digitale del Sistema di pagamenti elettronici interbancari, o SPEI (che facilita le transazioni online su Internet).

mesi fa, Governatore della Banca del Messico (Banxico), Victoria Rodriguez Sega, tenutasi davanti al Senato della Repubblicache la valuta digitale emessa dalla banca centrale entrerà in “operatività finale” entro tre anni e mirerà all’inclusione finanziaria, a pagamenti più rapidi ed efficienti.

Il CBDC non solo ha generato discussioni a Banxico, ma anche tra gli uomini d’affari messicani, quando il Mexican Institute of Financial Executives (IMEF) Lui suggerì A Banxico che la sua valuta digitale o CBDC ha incentivi per l’impatto sociale e promuove l’inclusione finanziaria, poiché ai residenti è garantito l’accesso ai dispositivi intelligenti.

“È importante che ci siano meccanismi in atto in modo che la valuta digitale possa essere utilizzata ovunque; in secondo luogo che ci siano strumenti che disponiamo di una copertura completa in tutto il paese di quali comunicazioni di base sono necessarie per farli funzionare, che la popolazione disponga di dispositivi intelligenti che consentono in modo che siano accessibili e gestibili, e secondo che il sistema finanziario è nella sua adozione “. Assegna risorse in modo significativo. In un modo che lo rende non solo un complemento come lo era CoDi.”