Secondo il leak, questo è il prezzo dei cinque nuovi set LEGO che usciranno nel 2023

Dopo, dopo Linea di prodotti LEGO con protagonista Super Mario molti si aspettavano una collaborazione con Riccio blu Il più famoso al mondo. Quindi, quando è stato annunciato nel febbraio 2021 a riguardo Saga sonora Sarà Il tuo set Lego Molti dei seguaci del personaggio hanno mostrato il loro entusiasmo. E data la recente fuga di notizie, sembra che lo avranno nel 2023 Più gioie legati alla personalità.

promoprixuna società LEGO, condivide le informazioni attraverso Il tuo account Instagram personale. Nonostante non sia più disponibile da quando è stato rivelato attraverso una storia, un utente di Twitter lo ha salvato per i posteri e lo ha condiviso su Twitter. fascicolo personale . E come dettagliato da Promobricks nelle loro informazioni, nel 2023 arriveranno 5 nuove combo Sonic Giochi di puzzle I prezzi vanno da 30 e 100 dollari.

Le voci puntano all’estate del 2023

Sfortunatamente, nessuna informazione è fuori portata numero di gruppi o il prezzo di questo. In effetti, hanno completato solo il primo pacchetto, che è quello che avrà l’unità 292 pz. Per quanto riguarda la data di rilascio, indica il portale stesso Estate 2023Non correre rischi e notare che questi dovrebbero essere disponibili per tutto quest’anno.