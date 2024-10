Secondo il WWF, i paesi dell’Unione Europea hanno stanziato spazio sufficiente per raggiungere gli obiettivi relativi all’eolico offshore

Bruxelles, 3 ottobre (EFE). – Gli stati membri dell’Unione Europea hanno, in generale, stanziato spazio sufficiente per lo sviluppo dell’energia eolica offshore per raggiungere gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2040, secondo uno studio pubblicato oggi dall’Agenzia per l’Ambiente. WWF.

“Sebbene sia stato assegnato spazio sufficiente in mare, gli Stati membri devono selezionare progetti che sostengano una transizione giusta in mare e aiutino le comunità costiere a beneficiare di un’economia basata sulle energie rinnovabili”, ha affermato in una nota. WWF Europa, Arno van Doren.

L’organizzazione sottolinea inoltre che “è possibile bilanciare la diffusione delle energie rinnovabili e la protezione della natura” ed esorta i paesi dell’UE a evitare “interferenze con le aree marine protette e i siti di ripristino della natura”.

Richiede inoltre un “approccio transfrontaliero” che tenga conto del fatto che “la coesistenza tra diversi attori e settori in mare prospererà, riducendo al contempo le pressioni sugli ecosistemi marini”.

Il rapporto analizza i casi di dieci Stati membri (Germania, Belgio, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia e Svezia) e rivela che il Belgio non ha stanziato spazio sufficiente per raggiungere gli obiettivi del 2030 e che sia il Belgio, come i Paesi Bassi, “hanno bisogno di più spazio entro il 2040 per rimanere compatibili con l’obiettivo climatico di 1,5 gradi Celsius”.

Nel caso della Spagna, il WWF indica che il paese ha stanziato spazio sufficiente per raggiungere le proiezioni del 2030 (2.745 MW) e del 2040 (2.745 MW).

Tuttavia, l’organizzazione non governativa chiede un rapido sviluppo di “norme che permettano lo sviluppo di nuovi progetti”.

“Se la regolamentazione continua a subire ritardi, la Spagna corre il rischio di non rispettare i suoi impegni per il 2030”, avverte la ONG, che chiede una valutazione individuale di ogni area specifica in base al suo impatto ambientale e sociale.

Il WWF aggiunge che, a causa della mancanza di informazioni sui potenziali impatti dell’energia eolica offshore sulle coste spagnole e data la disponibilità “molto ampia” di risorse eoliche e solari onshore, criteri di prezzo più severi dovrebbero essere utilizzati nelle aste per progetti di energia eolica offshore.

Infine, sottolinea che, poiché il governo aspira a che la Spagna svolga un ruolo di primo piano nello sviluppo dell’idrogeno verde nell’UE, raccomanda che l’assegnazione dello spazio per l’eolico offshore tenga conto della possibilità di dedicare alcune infrastrutture “specificamente” all’idrogeno produzione di idrogeno rinnovabile.

Nel complesso, il rapporto rileva nelle sue conclusioni che gli Stati membri devono ora “mappare urgentemente le aree necessarie per la protezione e il ripristino futuri per garantire la coerenza tra gli obiettivi energetici e di biodiversità”.

“Raggiungere la neutralità climatica e preservare la biodiversità non sono obiettivi che si escludono a vicenda”, ha affermato Helena, responsabile della politica oceanica del WWF, e “gli stati membri devono garantire qualità e quantità nei loro progetti, garantendo che l’energia rinnovabile non venga ottenuta a scapito della natura. ” Rodriguez. Evie