Secondo Investing.com, gli Stati Uniti hanno approvato accordi di difesa con India, Italia e Romania

Il Dipartimento di Stato americano ha dato il via libera alla vendita di armi militari per un valore di 965 milioni di dollari a India, Italia e Romania, ha annunciato oggi il Pentagono. La vendita approvata comprende anche una gamma di equipaggiamenti per la difesa, e l’India acquisterà siluri leggeri MK 54 MOD 0 per un costo di 175 milioni di dollari.

La Romania acquisterà i sistemi radar Sentinel per 110 milioni di dollari. L’Italia vuole dotarsi di un sistema operativo di missione d’attacco elettronico per un costo stimato di 680 milioni di dollari.

Il Pentagono ha descritto la vendita in dichiarazioni separate, citando l’importanza di queste transazioni in termini di cooperazione in materia di sicurezza tra gli Stati Uniti e i rispettivi paesi.

Tra i principali appaltatori identificati per questi contratti figurano la rumena RTX Corp per i sistemi radar e l’italiana BAE Systems (LON: ) per il sistema di missione di attacco elettronico. La partecipazione di questi appaltatori dà anche impulso al Dipartimento della Difesa americano.

L’approvazione di questa vendita sottolinea la continua partnership strategica e la cooperazione in materia di sicurezza tra gli Stati Uniti e i suoi alleati. Le attrezzature militari previste per la vendita miglioreranno le capacità di difesa di India, Italia e Romania e contribuiranno alle loro strategie di difesa e sicurezza nazionali.

Reuters ha contribuito a questo articolo.

Questo articolo è stato tradotto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Per ulteriori informazioni, consultare le nostre Condizioni d’uso.